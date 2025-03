Pudo haber sido una tragedia: se derrumbó un edificio abandonado en Santa Teresita

Hubo locales afectados, pero nadie resultó herido.

Un edificio abandonado en Santa Teresita se derrumbó y aunque provocó destrozos en un local, no hubo heridos. Durante el operativo se interrumpió el suministro eléctrico en la zona.

El colapso tuvo lugar este martes en un edificio abandonado en la intersección de las calles 38 y Costanera, en Santa Teresita.

Según explicaron medios locales, la loza del primer piso se desplomó y afectó la planta baja, donde funciona un comercio de venta de artículos de playa.

De este modo, se llevó a cabo un operativo, donde las autoridades evacuaron los locales y viviendas de los alrededores, así como también se interrumpió el suministro eléctrico.

Aunque hubo momentos de tensión e incertidumbre, se confirmó que dentro del comercio afectado no había personas ya que los dueños se habían retirado.

Bomberos y personal de Defensa Civil, después de controlar la situación, indicaron que no hubo personas lesionadas.