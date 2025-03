La Asociación de Taxis se despegó del bloqueo al muelle

El bloqueo realizado el pasado domingo en el muelle Piedra Buena por un grupo de taxistas generó un fuerte impacto en el sector turístico de Puerto Madryn. Edgar Sandanella, titular de la Asociación de Propietarios de Taxis de la ciudad, expresó su rechazo a la medida y aclaró que la entidad no avaló la protesta.

“La Asociación ha sido dialoguista siempre», afirmó Sandanella, destacando que el accionar de este pequeño grupo generó perjuicios significativos. “Nos molestó mucho porque estamos en plena negociación con Provincia”, agregó, en referencia a las gestiones que se llevan adelante para la regulación del servicio de taxis y un proyecto de ley.

En cuanto a las posibles sanciones para los involucrados, Sandanella detalló que han identificado a dos titulares de licencias y que la mayoría de los manifestantes eran inquilinos o choferes de taxis. “Seguramente los propietarios de esos conductores que actuaron sin el consentimiento del titular de la licencia serán sancionados, pero eso ya queda en cada uno en particular”, explicó. Asimismo, indicó que la comisión directiva de la Asociación evaluará sanciones internas contra los titulares involucrados: “Todavía no se habló en cuanto a la sanción, seguramente será una suspensión en primera medida”.

El conflicto entre el sector del taxi y el turismo no es nuevo, y desde la Asociación buscan llegar a un acuerdo mediante una normativa clara. “Estamos trabajando en una ley provincial para el taxi que nos permita tener reglas claras”, señaló Sandanella, aclarando que “nosotros no hacemos turismo, simplemente prestamos un servicio de traslado y punto”. También expresó su rechazo a la Ley 140 en su actual redacción, ya que “nos define como transporte turístico y no como servicio público”.

Sobre el desarrollo de la protesta, el referente del sector comentó que la Asociación no tenía conocimiento previo de la medida. “El domingo a las 7 de la mañana me despertó un compañero preguntandome si sabía algo”, relató. Con el correr de las horas lograron identificar a los responsables: “Son inquilinos de licencia y choferes de taxis, y hay dos asociados involucrados”. En este sentido, explicó que sobre los inquilinos y choferes la Asociación no tiene injerencia, pero “el municipio ya nos comunicó que efectuará las multas correspondientes”.