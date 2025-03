Intoxicó a sus compañeros con marihuana y terminaron con ataques de pánico

Los padres de los afectados pidieron la expulsión del alumno.

Un alumno de cuarto año de secundaria, de 16 años, quiso hacerle una broma a sus compañeros pero se le salió de control: les dio a sus compañeros un café adulterado con marihuana y varios chicos terminaron intoxicados y con ataques de pánico.

El hecho ocurrió el pasado viernes en el colegio municipal 213 “Irene Bernasconi” en la ciudad de Mar del Plata, donde los adolescentes tuvieron que recibir atención médica por el episodio y, tras lo ocurrido, los padres pidieron la expulsión del alumno.

Las autoridades del establecimiento percibieron que los alumnos se sintieron mal cuando los jóvenes empezaron a mostrar síntomas de ataque de pánico. Fue entonces que comunicaron a los padres que retiraran a sus hijos del colegio.

Según medios locales, este martes los padres protestaron la falta de respuestas de quienes manejan el colegio, ya que cuando fueron a buscar a sus hijos los encontraron en el piso, llorando y con temblores.

Uno de los padres de los chicos, mencionó: “La ambulancia no hizo nada y los llevamos a la salita, donde recibieron suero y algunos hasta oxígeno por el pánico que se les había generado».

En tanto, muchos adultos señalaron que el joven acusado de intoxicar a sus compañeros no es la primera vez que lo hace, ya que anteriormente había llevado brownies con las mismas sustancias.

Por último, los padres no tuvieron respuestas de la institución y se comunicaron con el Consejo Escolar para pedir su expulsión.