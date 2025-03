«Hoy Pili cumple años…»: el desgarrador pedido de la mamá de las hermanas desaparecidas en Bahía Blanca

Marina Haag, madre de las hermanas desaparecidas tras el temporal en Bahía Blanca, hizo un desgarrador pedido por la aparición de sus hijas, en medio de una jornada especial ya que Pilar cumple años.

“Hoy Pili está cumpliendo sus 5 años, no pierdo la fe que mis hijas están resguardadas con alguien que no se pudo comunicar todavía”, expresó con angustia Marina.

La mujer no habla con los medios de comunicación, pero decidió utilizar sus redes sociales para continuar con el pedido de búsqueda de sus dos hijas, Delfina, de 1 año, y Pilar, de 5.

La familia había escapado del temporal que azotó a la ciudad, pero en medio del trayecto fueron sorprendidos por el agua. El conductor de una camioneta de envíos los ayudó, pero sufrieron el mismo problema y nunca más se supo qué pasó con las niñas.

Acerca del conductor, identificado como Rubén Salazar, en las últimas horas se confirmó que se halló su cuerpo y todavía continúa la exhaustiva búsqueda de las menores.

En este marco, se amplió la zona de rastrillajes y se confirmó que un perro rastreador de los bomberos señaló un lugar de interés, pero por ahora es imposible acceder debido a que sigue inundada.

Por este motivo, se espera que este miércoles se reanuden los operativos para poder tener visibilidad sobre la zona marcada.