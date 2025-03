El intendente de Gaiman quiere impulsar la minería en Chubut

El intendente de Gaiman, Darío James propone impulsar el debate para desarrollar la minería en Chubut. En recientes declaraciones a la prensa valletana, James consideró necesario «reflotar el tema de la minería», como una alternativa al complejo panorama económico que enfrenta la provincia.

«Yo no considero que no porque no», dijo el intendente radical, al considerar que «no puede ser que hoy, que estamos en una situación compleja y que tenemos un recurso enorme para explotar, no lo podamos hacer».

El gaimense sostuvo que no se trata de «algo que no se hace en ningún lado, esto se hace en todo el mundo. Yo lo que considero, es que tiene que haber gente responsable en esto», para que se desarrolle la actividad minera en todas sus formas en Chubut y se exploten los recursos.