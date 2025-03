El 54% de los argentinos de 15 años se distrae por usar celular en clase

Más de la mitad de los estudiantes argentinos de 15 años (54%) declaran que se distraen con dispositivos digitales propios (celulares, aplicaciones, sitios web, entre otros) en las clases de Matemática. El 46% afirma que se distrae por el uso que hacen otros compañeros. Ambos porcentajes son los más altos de los 80 países que participaron en las últimas pruebas PISA.

El Licenciado en Ciencias de la Educación (UBA) Fabio Tarasow explicó en AzM Radio que «lo importante es no demonizar al aparato. Es muy útil y los estudiantes tienen que saber explotar sus capacidades positivas. Lo que tenemos que lograr acordar es cuándo se usa y cuándo no se usa».

«El punto que se dispara a partir del informe es que es necesario tener acuerdos institucionales o dentro de cada aula tendientes a que el celular se use cuando va a aportar algo a la tarea, y no se usa cuando no es necesario, porque molesta», remarcó.

Los datos surgen del informe “Celular en el aula: uso, distracción y aprendizajes”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Andrea Goldin (CONICET y Laboratorio de Neurociencia, Universidad Torcuato Di Tella), María Sol Alzú y Leyre Sáenz Guillén (Observatorio de Argentinos por la Educación). El documento analiza las respuestas de los alumnos de 15 años que participaron en las pruebas PISA 2022 sobre el uso de dispositivos digitales en la escuela.

Los resultados de PISA muestran una relación negativa entre la distracción por el uso de dispositivos digitales en clase y el desempeño en Matemática: los países con más estudiantes distraídos tienden a obtener puntajes más bajos. Argentina (54%), Uruguay (52%) y Chile (51%) tienen los niveles más altos de distracción y desempeños relativamente bajos, mientras que Japón (5%) y Corea del Sur (9%) presentan baja distracción y altos puntajes en Matemática. Los autores explican que hay factores como la regulación del uso de la tecnología, las estrategias pedagógicas y el nivel socioeconómico de los estudiantes que pueden influir en esta relación.

Según las respuestas de los estudiantes, Argentina (46%), Chile (42%) y Brasil (40%) presentan los niveles más altos de distracción por el uso de dispositivos de otros compañeros; en el otro extremo se ubican Corea del Sur (9%) y Japón (4%).

El uso diario del celular en la escuela aumentó en casi todos los países entre 2018 y 2022. En 2022, un 54% de los estudiantes en Argentina usaba el celular todos los días en la escuela, y es el mismo porcentaje de chicos que admite distraerse. ​

Los resultados también muestran que en los países con más restricciones al uso de celulares en la escuela, los niveles de distracción tienden a ser menores. Japón, Corea del Sur y Macao (China) combinan bajas tasas de distracción con mayores restricciones al uso de dispositivos en las aulas.

El informe también aborda el impacto de las notificaciones y la presión por estar online durante las clases. De los países participantes en PISA, Estonia (41%), Palestina (39%), Arabia Saudita (38%), Jordania (38%) y Argentina (38%) registran la mayor proporción de estudiantes que nunca desactivan las notificaciones en clase, mientras que Turquía (15%), Irlanda (15%), Japón (13%) y Corea del Sur (9%) presentan los valores más bajos.

Los varones tienen una mayor tendencia a dejar las notificaciones activadas en clase. Argentina fue el único país de los 10 países latinoamericanos evaluados en el que el porcentaje de mujeres que se sienten presionadas para responder mensajes es mayor al porcentaje de varones.

Andrea Goldin, coautora, explica: “Los datos aquí presentados muestran parte de lo que viene pasando en las aulas de nuestro país. En los últimos datos disponibles, Argentina lidera por casi 10 puntos porcentuales el podio latinoamericano de notificaciones activadas durante las clases. El hecho de que «solo» el 54% de los adolescentes de 15 años usaran su celular todos los días en la escuela sugiere que si más estudiantes hubieran tenido más celulares disponibles, los valores en distracción y/o rendimiento habrían sido peores. De esto se desprenden dos posibilidades: fomentar la prohibición de uso de dispositivos en las escuelas, o en cambio, dedicar tiempo a ​ acompañar a los adolescentes en el aprendizaje del uso, con autonomía y responsabilidad de estas herramientas que actualmente tienen a mano y que, sin dudas, seguirán usando en el futuro”.

“Las investigaciones son contundentes: la presencia del celular en el aula tiene efectos distractivos y perjudiciales. Si acordamos limitar su uso a momentos puntuales donde la actividad lo justifique, surge un desafío importante: ¿cómo se gestiona y controla el no uso? Esto nos lleva a la necesidad de definir políticas institucionales claras. ¿Dónde se custodian los dispositivos? ¿Se recogen en una caja o bolsa? ¿Quién asume la responsabilidad de esa tarea?”, sostiene Fabio Tarasow, coordinador del Proyecto Educación y Nuevas Tecnologías (PENT) de Flacso. Y agrega: “Sin estrategias institucionales bien definidas y un respaldo activo a docentes y directivos para implementarlas, el problema persiste”.

«En buena hora somos más cuidadosos con el celular en el aula. Estamos atravesando un período de turbulencias psicosociales incubadas por la presión del FOMO (miedo a perderse algo), la insana socialidad digital, en donde los que más sufren son las infancias y adolescencias”, plantea Alejandro Artopoulos, director del Centro de Innovación Pedagógica de la Universidad de San Andrés. “Pero no hay que perder de vista que la escuela debe asumir la responsabilidad de dotar a nuestros chicos de las capacidades para sus proyectos de vida y ejercer la ciudadanía digital con autonomía. Regular el uso no es sinónimo de abstinencia”, aclara Artopoulos.

Cora Steinberg, especialista de educación de UNICEF Argentina, entiende que «el informe aporta datos menos conocidos de PISA a una discusión clave en el inicio de clases en un mundo adolescente atravesado por las tecnologías – 91% de los estudiantes de 15 años tiene acceso a un celular con internet, y un 50% lo usa diariamente en la escuela. Creo que la discusión no puede conducirnos a un Si o No a la tecnología en la escuela, menos en el nivel secundario. La evidencia muestra que la mitad de los estudiantes se distraen con dispositivos digitales en la clase de matemáticas y un que 38% nunca desactiva las notificaciones durante las clases. Si bien la mitad aún no lo hace, dados los bajos aprendizajes que evidencian las pruebas nacionales, es necesario pensar cómo actuar, siendo que identifica una relación entre mayores niveles de distracción con el celular y los resultados académicos. Vale profundizar en los análisis que consideren las disparidades socioeconómicas y las estrategias pedagógicas que se utilizan en las escuelas, pero sin dudas, en un contexto local donde 2 de cada 10 estudiantes alcanzan el último año del nivel secundario conocimientos satisfactorios en matemáticas, es importante poner este tema sobre la mesa de trabajo, y avanzar, por un lado en el fortalecimiento de las estrategias pedagógicas, pero también en como promover prácticas de desconexión y usos pedagógicos de los dispositivos estratégicos que favorezcan la participación y atención en clase. Es esencial involucrar a adolescentes, familias y la comunidad educativa en el desarrollo de políticas de desconexión productivas en clase y habilidades críticas como la autorregulación y el pensamiento crítico, integrando lo digital de manera consciente en la educación.»

Fuente: Argentinos por la Educación.