Alerta en turismo por huelga en los aeropuertos alemanes

La huelga generalizada que se está desarrollando en los aeropuertos de Alemania, y que está acarreando numerosas cancelaciones y retrasos en vuelos tanto interiores como con el resto de Europa, está preocupando a la industria de viajes germana, que ha protestado mediante un comunicado difundido este martes por la Asociación de Agencias de Viajes (DRV) en el que alude a los altos costes que implican los paros. «El alcance está claramente sobrepasado con la actual ola nacional de huelgas en los aeropuertos alemanes», ha proclamado la patronal, que ha recordado que cientos de miles de viajeros de vacaciones y de negocios no pueden viajar en condiciones de normalidad.

Pérdidas millonarias por los cambios

Concretando las problemáticas que impone esta situación a las empresas del sector viajes, DRV apunta que «estas huelgas causan daños a la industria del turismo a través de cambios de reserva necesarios, extensiones de hotel para viajeros locales, reservas de hotel para llegadas anteriores, transporte de reemplazo, cancelaciones de viajes y reembolsos para clientes, compensaciones y costos adicionales en el área de destino que ascienden a millones de dos dígitos», ha incidido.

Además, existe un «enorme esfuerzo adicional» de personal para las agencias de viajes y operadores turísticos. “Los que sufren son los cientos de miles de personas que no pueden iniciar su viaje según lo planeado. Así como las agencias de viajes, operadores turísticos y proveedores de servicios en Alemania, que se verán muy afectados por las huelgas. Los importantes daños económicos causados por las huelgas en los aeropuertos son inaceptables para el sector turístico”, ha afirmado el presidente de DRV, Norbert Fiebig.

Reembolso del billete

Así, «si el cliente ha reservado un viaje combinado y su vuelo se cancela debido a circunstancias excepcionales inevitables, el operador turístico está obligado a reembolsar el precio del viaje en un plazo de 14 días si no puede ofrecer un transporte alternativo razonable hasta el destino», ha recordado la entidad en su comunicado.

«La consecuencia de esto es que el operador turístico no gana nada con estos viajes. Al contrario: el organizador tiene que pagar a sus socios de servicios como hoteles, guías turísticos y servicios de traslado a pesar de que el viaje no se realice»

Para DRV, la huelga del sábado pasado en el aeropuerto de Hamburgo, anunciada apenas media hora antes de su inicio, justo al comienzo de las vacaciones de primavera en Alemania, y la huelga de este mismo martes en 13 aeropuertos «son circunstancias extraordinarias e inevitables». Por lo tanto, «la carga de costes para los proveedores vuelve a aumentar», ha remachado.

“Por supuesto que respetamos el derecho de huelga. Pero la huelga prácticamente no anunciada, así como las huelgas generalizadas de hoy, son inapropiadas», ha reprochado Fiebig. En cambio, ha considerado que las negociaciones colectivas «deberían tener lugar en la mesa de negociaciones y no a costa de los viajeros y los empleados de la industria de viajes”, y en esa línea, ha llamado a las partes en la negociación colectiva a negociar.