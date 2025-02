«No sé qué hacer»: Gonzalo Heredia habló sobre su supuesto affair con la China Suárez

El actor se comunicó con Ángel de Brito para manifestar su malestar ante los rumores.

La guerra mediática entre Mauro Icardi, la China Suárez y Yanina Latorre hizo que resurgieran nuevamente unos rumores que habían quedado en el olvido, más precisamente, el supuesto affair que la actriz mantuvo con Gonzalo Heredia cuando filmaban Argentina: tierra de amor y venganza.

Según dio a entender la periodista de espectáculos, la China estuvo con Heredia cuando ella estaba casada con Benjamín Vicuña. Por otra parte, el actor que interpretó a “Aldo” en ATAV está y estaba casado con Brenda Gandini al momento de dicha infidelidad.

Tras el resurgimiento del rumor, Gonzalo Heredia se comunicó con el conductor de LAM para dar su declaración: “No sé qué hacer, porque yo me hago el picante en Twitter, pero si ahora pongo algo, va a crecer la bola”, leyó en Bondi.

“Para mí, si alimentás la novela, como están haciendo los protagonistas, empieza un quilombo que no termina más. En dos días, estos se tiran un tiro más fuerte y vos desaparecés, lo tuyo queda en la nada”, le contestó Ángel de Brito, aconsejándole que trate de esperar a que bajen los humos.

“Lo que me dijo con respecto a la China Suárez es que él no tuvo nada con ella, que no tuvo sexo, que no tuvo un romance, que no pasó nada mientras hacían ATAV. Él es consciente de los rumores que se generaron y él los aclaró en su momento, lo cual es cierto”, sostuvo el conductor de LAM.