¿Marina Calabró no quiere hacer más pases con Rolando Barbano?: «Se fue llorando»

Tras protagonizar un romántico momento en su primer pase, la periodista se habría sentido expuesta durante su último encuentro.

A pesar de estar en su mejor momento como pareja, Marina Calabró y Rolando Barbano continúan teniendo leves enfrentamientos y reproches frente a las cámaras.

En el inicio de la programación de A24, la pareja vivió un romántico pase televisivo lleno de amor, en el cual se envolvieron en un abrazo y compartieron un beso.

Pero este miércoles se vivió otro panorama cuando se cruzaron y la periodista recordó el fatídico episodio de los Martín Fierro donde, luego de exponer su amor a Barbano, el periodista no le devolvió el gesto.

«¿Se acuerdan de que tuvimos una pequeña diferencia, una suerte de desencuentro en la entrega de los Martin Fierro de Radio? Yo le regalé mi corazón y él, le agradeció hasta al mozo del restaurante, pero no me nombró», preguntó.

Lo que Marina no esperaba es que la producción pusiera las imágenes del momento en la pantalla que está detrás de ellos, lo que generó un tenso momento entre los periodistas presentes y una notoria incomodidad en su cara.

Tras la viralización del pase, la cuenta oficial de LAM advirtió que la periodista “se fue llorando luego de este pase”, ya que “se sintió expuesta y no quiere hacerlo más”.