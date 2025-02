Gran Hermano: Furia apuntó tajante contra Chriara y la trató de “Falsa”

Scaglioni participó de La Noche de los ex, brindó su análisis de la casa y comparó su juego con el de Ulises.

La ex participante de Gran Hermano, Juliana “Furia” Scaglione se unió a “La noche de los ex” y realizó un análisis de la casa donde apuntó contra Chiara Mancuso, al tratarla de “falsa”, y comparó el juego de Ulises Apóstolo con el propio.

En principio, “Furia” retomó el altercado entre Apóstolo y Mancuso en donde la porteña había cruzado al cordobés y, tras su reconciliación, bailaron juntos en la fiesta que realizan los viernes por la noche.

En este sentido, la ex “hermanita” señaló: “Chiara lo expuso bastante a Ulises en todo momento así que me resulta raro que hoy esté bailando con él. Muy de falsa”. La apreciación ocurrió justo antes de comparar su juego con el del politólogo.

“Lamentablemente no está copado porque el público lo está viendo pero si, todos van a ir contra Ulises. A mí me ha pasado en mi juego que es por semanas, te van a ir buscar y cuando ven que no te sacan, van a probar con otro”, apuntó Scaglione.

Más tarde, la ex participante dio lugar a la teoría que había instaurado Giuliano Vachetto y refiere que el participante que sea excluido, contaría con mayor apoyo del público. No obstante, antes de concluir, calificó a Chiara como la “Jocker” de la casa y añadió: “Tiene una prioridad y es que es actriz».