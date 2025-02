«El lugar de las nenas es en Argentina»: Nicolás Payarola, el abogado de Wanda Nara habló de la tenencia

El letrado afirmó que Nara, no sólo no se encuentra en desacato, sino que además apuntan a que Francesca e Isabella vivan en el país.

La conductora Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi continúan en medio de un enfrentamiento judicial por la tenencia de sus hijas Francesca e Isabella y, en este marco, Nicolás Payarola, representante de la conductora, reveló que, por su parte, sostienen que el centro de vida de las menores esté en Argentina.

La justicia dictaminó que Nara no se encuentra en desobediencia por no restituir la tenencia de las niñas a su ex pareja. Por tanto, quedó anulada una multa por millones de pesos que se le impuso anteriormente. Este nuevo fallo estuvo a cargo del juzgado Civil N°85.

Esta tarde, el letrado penal de la empresaria sostuvo que aún se encuentran a la espera del fallo judicial que dictamine la tenencia definitiva de Francesca e Isabella y remarcó: “Entendíamos que, por parte del juzgado que intervenía, no había un montón de cosas claras que nosotros sentíamos como reglas imparciales”.

Como ejemplo de los ejes “poco claros”, Payarola señaló: “La escucha de las menores nos generó muchísima preocupación desde el 21 de diciembre, por la forma en que se desarrolló y porque un magistrado tuvo que invadir una jurisdicción extraña sin un exhorto”.

En este sentido, el abogado hizo referencia al traslado del juez Adrián Hagopián, con jurisdicción en la CABA, hacia el departamento de Icardi en Tigre. Anteriormente, el equipo legal de Nara acusó al letrado por tener una “actitud parcial” a favor del delantero del Galatasaray.

En otro orden de cosas, Payarola se refirió a los intentos de acercamiento de las niñas hacia su padre, proporcionados por Nara, como en la fecha del cumpleaños del futbolista o bien, el natalicio de una de las niñas.

“Todos estamos de acuerdo en el fin donde esto tiene que desembocar. Sentimos que hay un montón de cosas que tienen que estar fuera de la mesa a la hora de buscar tranquilidad”, señaló el abogado al respecto en una búsqueda de mediación.

Al ser consultado por algún temor por parte de la conductora, el abogado añadió: “No hay miedo, sino una realidad. Tanto ella, como sus hijas, a partir de Nara, que es su representante legal, manifestaron su deseo de vivir en Argentina y me parece que eso es algo que tiene que estar zanjado antes de establecer el lugar donde van a vivir las chicas”.

Uno de los puntos fuertes de la disputa entre la ex pareja, es el eje de vida de las menores: Icardi apuntaría a sacarlas del país, mientras Nara sostiene su postura a que continuaran en Argentina.

En esta línea, Payarola subrayó: “En el expediente hay un documento en competencia territorial en razón del país, esto es por Argentina, entendiendo que el centro de vida de las menores se encontraba en otro lugar. Nosotros sentimos que esto no es así, consideramos que las chicas tienen edad para ser escuchadas y que su opinión sea tenida en cuenta si demuestran este grado de madurez”.

“Pedíamos que la escucha sea criteriosa. Ellas piden vivir en donde viva su mamá y tener un vínculo con su papá lo que pediría cualquier persona. La realidad, que sostenemos, que tiene que estar zanjada, es que el lugar de vida de las menores es Argentina”, remarcó el abogado.

Para concluir, Payarola se refirió a Eugenia “La China” Suárez, como parte de la familia de las niñas: “Hoy en día, la pareja de Mauro le hace cuatro demandas a la mamá de las chicas que, teóricamente, tendrían que ir a convivir en un plano familiar”.