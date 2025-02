Críticas a Bullrich por la posible baja de permisos para cannabis medicinal

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció este jueves la cancelación de todas las autorizaciones vigentes para el cultivo de marihuana medicinal en el marco del programa Reprocann, con el objetivo de “empezar de cero”. En declaraciones en el canal TN, la funcionaria criticó la gestión anterior y aseguró que “desde 2019 se otorgaron 300.000 permisos para sembrar marihuana” y que muchos productos derivados “no están avalados por la ANMAT”.

Las palabras de Bullrich generaron una fuerte reacción en sectores vinculados al uso medicinal del cannabis. En Puerto Madryn, Berta Thachek, titular de la Asociación Cannabis Terapéutico, expresó su malestar y calificó la medida como “triste y decepcionante”.

“Me sorprende la agresividad con la que se refiere al tema. No creo que hablar de narcotráfico tenga que incluir a la marihuana medicinal. Es peligroso que alguien con su poder hable desde el desconocimiento”, sostuvo Thachek.

Además, la referente local cuestionó los argumentos de la ministra: “Habla de números que no son ciertos. Dice que el Reprocann permite 180 plantas y en realidad solo autoriza hasta nueve en floración. La marihuana no entra en la categoría de narcotráfico y no se puede meter en la misma bolsa a quienes cultivan para mejorar su salud”.

En este sentido, Thachek remarcó la importancia del cannabis en tratamientos médicos: “Yo veo todos los días cómo ayuda a reducir tumores, cómo mejora la calidad de vida de personas con enfermedades graves. Es injusto que nos criminalicen cuando hacemos lo que el Estado no hace”.

Por otro lado, advirtió sobre la posibilidad que el gobierno de reduzca la vigencia del certificado Reprocann de tres años a uno, algo que considera perjudicial para los pacientes: “¿Cómo le explicás a un niño con TEA o a una persona con cáncer que cada año tiene que volver a renovar su autorización?».

Finalmente, la dirigente destacó la necesidad de que Chubut reglamente su propia ley de cannabis medicinal: “Tenemos la normativa, pero falta su implementación. Vamos a seguir luchando para que el gobernador nos escuche y podamos avanzar con nuestro propio registro”.

Desde la Asociación Cannabis Terapéutico anticiparon que recurrirán a la justicia si se avanza con la baja de permisos. “Tenemos derechos y los vamos a defender. Si es necesario, presentaremos amparos en el Juzgado Federal de Rawson”, concluyó Thachek.