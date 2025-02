Aseguran que Barcelona será la ciudad de Europa con más muertes por el cambio climático

Un estudio científico reveló que el calentamiento global amenaza con disparar la mortalidad en España y el resto del continente si no se toman medidas urgentes.

Según un estudio del London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) basado en modelos climáticos y epidemiológicos, publicado en Nature Medicine, el aumento de las temperaturas derivado del cambio climático tendrá un impacto significativo en la mortalidad en toda Europa.

Si no se adoptan medidas urgentes para mitigar el calentamiento global, antes de que termine este siglo podrían morir hasta 2,3 millones de personas en 854 ciudades que fueron analizadas del continente europeo. España se vería especialmente afectada por este problema de mortalidad climática, y de manera muy pronunciada Barcelona, que según estas proyecciones será la ciudad con mayor número de fallecimientos por esta causa en toda Europa: el estudio estima 246.082 muertes por las temperaturas extremas asociadas al cambio climático hasta 2099 en la ciudad catalana.

Por su parte, en Madrid se prevén 129.716 muertes y en Valencia 67.519, lo cual refleja la vulnerabilidad del territorio español ante los efectos del cambio climático. Estas cifras corresponden al peor escenario posible que plantea el estudio, en el caso de que las temperaturas globales aumenten 4 grados para 2099, aunque el 70% de todas esas muertes podrían evitarse si se toman acciones rápidas para prevenirlo.

La investigación, que proyecta cómo cambiarán las temperaturas utilizando datos históricos sobre la relación entre temperatura y mortalidad, advierte que las ciudades del sur de Europa soportarán la peor parte del aumento de temperaturas, e Italia sería la otra gran damnificada en cifras totales: urbes como Roma (147.738 fallecidos previstos), Nápoles (147.248) y Milán (110.131) acompañan a las españolas entre las más perjudicadas de la lista.