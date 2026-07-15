Violento incidente vial en la Doble Trocha Trelew-Puerto Madryn

Tres vehículos protagonizaron este miércoles un incidente vial en la doble trocha que une Trelew y Puerto Madryn sobre la Ruta Nacional N° 3, a unos 14 kilómetros de la ciudad portuaria. Como consecuencia del siniestro, un hombre quedó atrapado dentro de uno de los rodados y fue asistido por los equipos de emergencia, mientras que otras cinco personas sufrieron golpes de distinta consideración.

Hasta el lugar acudieron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía del Chubut y personal del Hospital de Puerto Madryn, quienes trabajaban para asistir a los involucrados y evaluar la situación del conductor atrapado.

En el operativo intervienen dos unidades de Bomberos Voluntarios con nueve efectivos, además de personal policial y una ambulancia del Hospital de Trelew.