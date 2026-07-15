El Gobierno renovó la totalidad de los vencimientos y consiguió US$ 470 millones en el debut del nuevo bono

El Ministerio de Economía comunicó los resultados de la primera licitación del mes, en la cual buscaba renovar vencimientos por $3 billones.

La Secretaría de Finanzas consiguió un rollover del 183,12%, habiendo adjudicado $5,4 billones sobre un total de $8,45 billones.

La mayor demanda la consiguió la LECAP con vencimiento en noviembre de este año, con un total de $2,38 billones a una tasa de 1,92% TEM, 25,59% TIREA.

De esta manera, sigue en la tarea de absorber los pesos del mercado, quitando liquidez al mercado con el objetivo de converger la tasa de inflación a niveles internacionales, en línea con el pedido que realizó el presidente Javier Milei.

La secretaría que conduce Federico Furiase indicó que el proceso de colocación contaría con un menor tiempo, con el fin de finalizar con anticipación antes del partido de la Selección argentina contra Inglaterra, por la otra semifinal del Mundial 2026.

«Más allá de que los vencimientos de esta licitación son reducidos en comparación con otras colocaciones, vale la pena seguir de cerca la evolución de la liquidez del sistema sobre el rollover», señaló Portfolio Personal Inversiones (PPI) en su reporte matutino.

En paralelo, el Gobierno estrenó el nuevo bono en dólares AO29, con vencimiento en 2029 y posterior a la finalización del mandato de Milei.

La demanda de los inversores fue marcada: recibió ofertas por US$1.046 millones y adjudicó un total de US$470 millones, a una tasa del 8% anual. Este bono mantiene las mismas características que sus antecesores (AO27 y AO28), para los cuales ya completó el cupo de colocación de US$2.000 millones en cada uno.

Este jueves se realizará la segunda ronda, en donde podrá conseguir hasta US$150 millones más.

La totalidad de lo recaudado será destinada para fortalecer la posición del Ejecutivo y afrontar las obligaciones de deuda que mantiene hasta 2027, en base al programa financiero que presentó el equipo económico.

Los resultados