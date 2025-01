Un corazón roto y tres pasaportes: el curioso posteo de Wanda Nara

La empresaria publicó un enigmático mensaje en su Instagram.

Tras el increíble festejo de cumpleaños de su hija mayor, Wanda Nara posteó un curioso posteo en sus historias de Instagram que consiste en un emoji de un corazón roto y la imagen de tres pasaportes argentinos, junto al suyo.

Si bien no hay un trasfondo detrás de la imagen, los usuarios señalan que el corazón roto podría ser por el drama y batalla judicial que está transitando por la tenencia de sus hijas Francesca e Isabella, producto de su relación con Mauro Icardi.

En los últimos días, se conocieron terribles audios de la ex pareja discutiendo sobre como cuidan a sus hijas menores, a que las exponen y con quién comparten su tiempo. Además de una fuerte pelea entre ellos por no coincidir en las fechas en las que tendrían que estar con su madre y padre.

En otra historia de Instagram, la mediática mostró tres pasaportes junto al de ella, pero se desconoce si serían de sus dos hijas menores, que se rumoreaba partirían junto a Mauro Icardi para Turquía, o si de sus hijos adolescentes, producto de su matrimonio con Maxi López.

Si bien no dio indicios de nada, simplemente elogió la rapidez con la que pudo hacer el tramiter, que en otros lugares puede tardar largas semanas: «No tengo que arrobar a nadie porque hice el mismo trámite que hacen todos. Pero paso a decirles que nada que envidiar a Europa. Rapidísimo y en mi casa me entregaron los pasaportes de mi familia. Orgullosa de ser argentina”.