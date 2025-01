Sol Pérez se cansó de las críticas y fue lapidaria con un usuario: «La próxima te pregunto a vos cómo llevar un embarazo saludable»

La influencer fue cuestionada por entrenar con pesas al transitar un embarazo.

Sol Pérez, quien transita un embarazo de siete meses y medio, fue duramente criticada al compartir con su audiencia la estricta rutina de gimnasio que realiza. La influencer fitness se cansó de los comentarios y fue contundente al responderle a un usuario de X.

“Arrancando nuestra semana 30 Marco ya es una no puedo creerlo… así me verán mientras me acompañe el cuerpo y las ganas”, escribió junto al video de su entrenamiento.

Rápidamente, el video generó una discusión sobre si es seguro realizar actividad física de esa índole al estar con un embarazo así de avanzado y por ello, la panelista de GH recibió duras críticas en su posteo y en redes sociales. Por otro lado, también hubo una horda de comentarios positivos agradeciéndole por visibilizar que el embarazo no es solo reposar.

“Esta obsesión que tienen con ejercitarse tiene que ser algún tipo de trastorno”, remarcó un usuario en X.

La contundente respuesta de Sol Pérez

Cansada de los comentarios negativos sobre su entrenamiento, la influencer aprovechó la viralización del tuit anterior y le contestó: “Se llama salud. Está avalado por médicos, entrenadores y expertos en salud. Pero seguro vos sabés más, la próxima te pregunto cómo llevar un embarazo saludable a vos”.