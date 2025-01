La Justicia le impidió a Jair Bolsonaro salir de Brasil para asistir a la asunción de Donald Trump

La policía brasileña le retuvo el pasaporte al exmandatario, acusado de impulsar un golpe de Estado contra Lula, su sucesor.

El magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, rechazó hoy

la solicitud para devolver el pasaporte al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y que pueda viajar a Estados Unidos para asistir a la toma de posesión del presidente electo Donald

Trump.

Se trata de la cuarta ocasión en que el STF niega la devolución del documento a Bolsonaro, ya que según el fallo no presentó la invitación formal para asistir a la toma de posesión en Estados Unidos.

«No se adjuntó (…) ningún documento probatorio que demostrara la existencia de una invitación realizada por el presidente electo de Estados Unidos al solicitante», afirmó Moraes tal como

argumentó la defensa del exmandatario brasileño.

El pasaporte le fue retenido a Bolsonaro por la Policía Federal (PF) desde febrero de 2024, debido a las investigaciones por su presunta participación en un intento de golpe de Estado para mantenerlo en el poder.

De acuerdo con el fallo, desde que el pasaporte le fue retenido no ha habido ningún cambio que justifique la suspensión de la medida, además de que hay indicios de que el político brasileño

podría intentar huir del país.

«El escenario que fundamentó la imposición de la prohibición de ausentarse del país, junto con la entrega del pasaporte, sigue indicando la posibilidad de intento de evasión del imputado, Jair

Messias Bolsonaro, para eludir la aplicación de la ley», señala.

En noviembre del año pasado, Bolsonaro y otras personas fueron imputadas por la PF de intento de golpe de Estado y abolición violenta del estado democrático de derecho.

El caso está bajo análisis de la Procuraduría General de la República, institución que en febrero próximo debe decidir si los investigados serán o no denunciados ante el STF.