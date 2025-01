El increíble encuentro entre Yanina Latorre y Leo Messi

La panelista de LAM se tomó un descanso de informar sobre el drama Wanda-Icardi-China y conoció al astro del futbol en Miami.

La panelista de LAM Yanina Latorre se encuentra de vacaciones en Miami, Florida, y a pesar de estar tomándose un descanso de sus trabajos, no dejó de informar sobre el drama mediático y judicial ente Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez.

Este martes, le anunció a sus seguidores que tenía aún más información sobre el caso, pero sorprendió a los usuarios al publicar un video de ella en el estadio del Inter Miami FC, ubicado en Fort Lauderdale. Acompañada por su esposo Diego Latorre y sus dos hijos Lola y Dieguito, fueron a visitar a Leo Messi durante una de sus prácticas.

El jugador les dio un cálido saludo, firmó autógrafos y se tomó fotos con toda la familia, mientras la influencer grababa todo el momento para sus historias de Instagram.

«Mi cara de felicidad!!! Amooooor hoy sí, q gran día, con él, el UNO. El mejor! Le pedí a Diego que me lleve a verlo y me llevooooooooo, entendés? El mejor día lejos!

Gracias @leomessi , sos todo!», escribió la rubia en su publicación, junto a imágenes de ella y su familia con el astro del futbol.