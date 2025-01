Alerta roja por peligro de incendios en Chubut

El Servicio Nacional de Manejo de Fuego advirtió sobre las condiciones de peligro de incendio en la provincia de Chubut.

Sobre la zona cordillerana y parte de la costa chubutense rige un alerta roja que se extiende hasta el 31 de enero. Se prevén bajos valores de humedad, ascenso de temperatura y fuertes vientos. El resto de Chubut se encuentra bajo alerta naranja.

Las condiciones meteorológicas aumentan el riesgo de incendios.

Se recomienda a la población: No hacer fuego, No estacionar en lugares con vegetación y No arrojar colillas de cigarrillos.