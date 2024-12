Sastre contra Pereira: “Que trabajen por el sueldo que cobran y dejen de mentirle a la gente”

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, respondió con dureza a las declaraciones del concejal de Juntos por el Cambio, Hernán Pereira, quien lo había acusado de “estar de paseo” en Buenos Aires y de realizar un viaje al extranjero. En una serie de declaraciones a la prensa, Sastre desmintió las acusaciones y aprovechó la ocasión para cuestionar el desempeño del edil opositor.

“Lo primero que les digo a esos concejales es que no le mientan más a la gente, que no generen confusiones donde no las debe haber”, comenzó diciendo Sastre. “Yo soy una persona que trabaja los siete días de la semana y tengo las 24 horas del día mi teléfono abierto. Me pueden consultar cuando quieran”, agregó, dejando claro que las críticas carecen de fundamento.

Sastre no solo desmintió haber estado ausente sin justificación, sino que también arremetió directamente contra Pereira: “Esa persona, particularmente ese concejal, lo único que ha hecho desde el día que asumió es criticar. Lo primero que tiene que hacer es trabajar. Que cumpla con el sueldo que le están pagando los madrynenses”.

El intendente incluso propuso una iniciativa irónica: “Que genere una ordenanza para que cobre su sueldo por las horas que trabaja durante el mes. Estoy seguro de que sería un ahorro importantísimo para la ciudad. Y si no trabaja, que done su sueldo a instituciones como Juntos Podemos o CERELADI”.

Sastre aseguró que tiene cómo probar su dedicación al trabajo y que está dispuesto a demostrarlo: “Si tiene dudas de que no estaba o que viajé al extranjero, puede ver mi pasaporte, mis libros de asistencia a reuniones o averiguar todo lo que se le ocurra. Soy una persona pública y me presto a eso porque sé lo que hago”. En contraste, señaló que Pereira difícilmente podría justificar sus propias actividades: “Habría que preguntarle qué hizo el viernes, el sábado o el domingo. Capaz que fue un par de horas al Concejo Deliberante a sentarse y hablar pavadas”.

Defensa de su gestión y críticas al Concejo Deliberante

En relación a las reuniones que motivaron su viaje, Sastre explicó que el viernes y sábado participó de actividades vinculadas a Mercociudades. “Estuve en Buenos Aires trabajando. Ayer (domingo) disfruté de un día en familia en mi casa, que es el único día que tengo, y puedo demostrarlo”.

El intendente también destacó que una parte significativa de su sueldo se destina a fines solidarios: “El 90% de mi sueldo va a instituciones sociales que lo necesitan. Esto no me hubiera gustado decirlo nunca, pero lo menciono porque veo que del otro lado solo critican sin demostrar nada”.

Consultado sobre su opinión acerca del trabajo del Concejo Deliberante, Sastre marcó diferencias: “Hay concejales que tienen un compromiso y trabajan todos los días. Me conocen muy bien y saben cuál es el compromiso que tengo y cómo me gusta trabajar. Pero hay otros que son vagos, que no han hecho absolutamente nada”.

El intendente fue más allá y cuestionó la legitimidad de algunos ediles: “Llegan acá regalados, arrastrados por una boleta. La gente ni sabe quiénes son ni a qué se dedican. Son títeres que seguramente tienen a un payaso atrás que les dice lo que tienen que hacer y decir. Y repiten todo el tiempo pavadas como que viajé al extranjero”.

Sastre se mostró confiado en su capacidad para demostrar su compromiso con Puerto Madryn, invitando a quienes lo critican a que hagan lo mismo. “Que trabajen por el sueldo que cobran y que puedan justificarlo. Esa sería una buena forma de empezar”, concluyó.