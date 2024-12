¿Qué nos espera este verano?

Dos informes elaborados por expertos y expertas de diferentes instituciones pronostican para los meses de diciembre, enero y febrero temperaturas medias más altas que las habituales para casi todo el país, incluida la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, pero no se esperan olas de calor largas y agobiantes. A su vez, las precipitaciones tenderán a normalizarse en la zona central del país. Mientras tanto, a nivel global, se prevé que el 2024 será el año más caliente jamás registrado.

La Niña

Hace poco más de tres meses, climatólogos y climatólogas preveían una primavera con temperaturas más altas que las habituales y más seca que lo normal como consecuencia de la influencia del fenómeno Niña. Respecto de los registros térmicos, los pronósticos fueron entre buenos y muy buenos. “En relación con las máximas, la verificación nos dio muy bien con casi un 90 por ciento entre bueno y regular. Respecto de las mínimas, no fue tan alto, alcanzamos cerca de un 70 por ciento pero está aceptablemente bien”, evalúa Matilde Rusticucci, investigadora del CONICET y profesora del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

Lo más interesante fue lo ocurrido con las lluvias. Con el correr de las semanas, la influencia de la Niña fue disminuyendo hasta prácticamente desaparecer. De manera tal que una primavera que había arrancado seca fue recuperando el nivel de precipitaciones hasta casi normalizarse durante el mes de noviembre. “Respecto de la Niña las opciones eran variadas, pero casi todos daban una Niña moderada y resultó una Niña que se diluyó completamente. Entonces, el nivel de lluvias se recuperó y hoy están casi a niveles habituales para la época”, precisa Rusticucci.

Pronóstico de temperatura

Ahora, el pronóstico climático trimestral desarrollado por un amplio grupo de profesionales de diversas instituciones (ver recuadro) prevé para los meses de diciembre, enero y febrero, una mayor probabilidad de temperaturas entre normales y superiores a las normales para el norte del Litoral y el sur de la Patagonia. Mientras que para todo el resto del país, de manera uniforme el trabajo plantea que se esperan valores superiores a los tradicionales.

Sobre este escenario, otro pronóstico de índices extremos de temperatura confeccionado por Soledad Collazo, desde el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de Exactas UBA, presenta un escenario variado al vaticinar una mayor ocurrencia de extremos cálidos de la temperatura máxima en NEA y el centro del país, mientras que habrá menos extremos cálidos principalmente en el NOA y San Juan. Respecto de los extremos fríos de la temperatura mínima se espera una mayor ocurrencia sobre todo en Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y noreste de Córdoba, en tanto que esa probabilidad es más baja principalmente principalmente en Cuyo y Misiones.

A partir de la combinación de ambos informes, Rusticucci da forma al siguiente escenario: “Respecto de la temperatura media es cierto que casi todo el país está por encima de lo normal, pero no tanto. Ahora, si lo asociás con el pronóstico de temperaturas extremas, fijate que las mínimas pueden ser frías en el centro este del país, en la Mesopotamia, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, algo de Chaco y Santiago del Estero. Mientras que los extremos máximos no tienen un panorama muy definido, salvo en el Noreste donde se prevé mucho calor”.Con todos estos elementos, la climatóloga lanza una previsión que brinda una luz de esperanza a todos aquellos que sueñan con atravesar estoicamente las inclemencias que nos tiene preparadas el verano 2025. “Las temperaturas medias aparentemente van a ser más altas pero eso no implica que necesariamente tengamos eventos extremos de temperatura. De hecho, con este pronóstico no pareciera que en nuestra región vayamos a sufrir muchas olas de calor. Alguna podemos tener pero no se prevé que sean reiteradas ni significativas”.

De todas maneras, es importante tener cuenta que las actuales condiciones océanicas y atmosféricas en el Pacífico ecuatorial, han dado lugar a una fase neutra, es decir, sin la presencia del fenómeno Niño, ni Niña. Esta situación impone una mayor dificultad a la hora de elaborar pronósiticos. “El Niño o la Niña es el primer forzante climático. Hay otros, principalmente el océano, que nos determina dónde van a estar ubicados las anticiclones, si son muy intensos o no, si vamos a tener más pasajes de frentes o menos. Pero, al estar ausente el Niño o la Niña, los pronósticos son más inciertos”, advierte Rusticucci.

En relación con las precipitaciones, el informe para este verano presenta un escenario variado. Así, el documento prevé precipitaciones inferiores a las normales sobre el oeste y sur de la Patagonia. Las condiciones serían entre normales e inferiores a las habituales en el este de la Patagonia. En tanto, serían normales sobre La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, este de San Luis y oeste de Santa Fe; y entre normales y superiores a las normales para gran parte del NOA y Cuyo. Por último para la Mesopotamia y el NEA, la probabilidad de que ocurra cualquiera de las categorías es la misma.

Este vaticinio constituye una buena noticia para el sector agrícola ya que lo que se preveía que podía ser un verano más bien seco para la zona núcleo, pasó ahora a tener un pronóstico de precipitaciones normales para la época.

Finalmente a nivel planetario el calentamiento global no da respiro y aunque todavía no terminó, los especialistas coinciden en señalar que el 2024 será el año más cálido jamás registrado, con una temperatura media que superará en 1,5°C los niveles preindustriales. “Es así. Lamentablemente el 2023 había sido el más cálido, y ahora el 2024 es más cálido que el 2023. Y muchos de los últimos meses estuvieron por encima del 1,5°C. Lamentablemente las cumbres climáticos no consiguen resultados positivos para frenar el calentamiento”, sostiene Rusticucci y remata: “El panorama no es alentador. Estamos tratando de minimizar los impactos negativos que llegan pero tampoco se hace demasiado. Siempre pensé que las nuevas generaciones iban a traer algunas soluciones, algunas ideas nuevas, pero por ahora no aparecen, o por lo menos, no llegan a los lugares de decisión”.

Todas las instituciones

El pronóstico trimestral es elaborado por profesionales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN); del Instituto Nacional del Agua (INA); de la Cátedra de Climatología Agrícola de la Facultad de Agronomía (UBA); del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos (DCAO UBA); personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC); del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH), y de la Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE)