La reacción de Wanda Nara al escuchar que Mauro Icardi quiere ser novio de la China Suárez

La conductora de Bake Off Famosos reaccionó en vivo al polémico audio del futbolista.

El martes por la noche se llevó a cabo el evento “Los personajes del año”, organizado por la revista Gente, y reunió a distintas figuras mediáticas que tomaron relevancia en durante 2024, entre ellos Wanda Nara, Ángel de Brito y Yanina Latorre.

En medio del escándalo por la separación de la “Bad Bitch” y Mauro Icardi, el conductor y la panelista de LAM tuvieron acceso a distintos audios y videos del futbolista contando su versión de los hechos. En estos se puede escuchar al delantero expresando su deseo por estar en una relación con Eugenia «La China» Suárez.

Durante la cobertura que Ángel de Brito realizó en el evento para LAM, el conductor logró conseguir la reacción en vivo de Wanda Nara sobre el deseo de su ex pareja, con quien fue la tercera en discordia de su relación.

“Recién pasó un audio Yanina que le llegó de Mauro diciendo ‘ojalá me ponga de novio con la China’”, lanzó Ángel de Brito. A lo que Wanda alcanzó a reírse incómoda: “Les deseo felicidad a todos. Si esa es su felicidad…”.

La conductora no quiso opinar sobre si los ve o no como pareja en un futuro, simplemente se limitó a desearles lo mejor: «Ojalá que sea muy feliz con ella, que le dé la misma felicidad y los momentos que yo le di. Y nada, siento que todo lo que va a vivir ella, yo ya lo viví. Entonces, la va a pasar muy bien y que sea muy feliz”.

“Eso es algo ya muy profundo y no sé, el tiempo dirá. Mauro va a ser familia toda mi vida, tiene abiertas las puertas de mi casa, como de hecho las tuvo y las va a tener”, dijo ante la posibilidad de un vínculo entre la actriz y el futbolista.

“Ahora es un momento en que no nos estamos entendiendo, y recurro a la Justicia para que nos ayude a ordenarnos. La verdad que es una lástima ocupar a la Justicia en estas cosas que me gustaría haber resuelto sola. pero la verdad es que no puedo, en eso soy incapaz. Soy muy capaz de muchas cosas, pero eso no puedo”, concluyó.