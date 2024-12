El Gobierno modificó el presupuesto con más fondos para el pago de deuda pública y sentencias previsionales

La decisión incluye una readecuación de los recursos destinados a Inteligencia tras el rechazo del Congreso al DNU de financiamiento.

El Gobierno dispuso una nueva modificación del actual presupuesto, con el foco en readecuar fondos para la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y destinar más recursos al pago de deudas previsionales, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1104/2024 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

En la normativa, el Ejecutivo consideró que “resulta necesario y urgente incorporar diversas disposiciones complementarias a la prórroga y modificar el presupuesto vigente, con el fin de garantizar la continuidad del funcionamiento del Estado Nacional”.

Asimismo, remarcó que “la presente adecuación presupuestaria contempla, entre otras cuestiones, el refuerzo de los créditos de gastos en personal, con el fin de atender necesidades vigentes en materia salarial, de gastos de funcionamiento, equipamiento, así como de los créditos para pago de subsidios, becas, compensaciones, transferencias varias y erogaciones que hacen al cumplimiento del cometido de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional”.

Crecen los recursos para afrontar pagos de deuda pública

El Ejecutivo consideró que es “menester readecuar los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 90 – Servicios de Deuda Pública para posibilitar la atención de los servicios financieros de la deuda pública del presente ejercicio”.

Además, se dispuso ampliar un importe máximo de colocación de bonos de consolidación para el pago de obligaciones, “con el fin de hacer frente a las necesidades presentadas durante el corriente ejercicio”. En tanto que se consideró que “resulta menester determinar el instrumento en el cual serán pagados los servicios de intereses y amortizaciones de la deuda pública durante el Ejercicio Fiscal 2025”.

Más fondos para la cancelación de deudas previsionales

La modificación presupuestaria incrementó el presupuesto de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para “afrontar las necesidades asociadas a la atención de Jubilaciones, Retiros y Pensiones del citado Organismo y a la cancelación de sentencias judiciales de origen previsional para el pago de sentencias firmes reconocidas en sede judicial”.

Al mismo tiempo, también se incrementó el presupuesto destinado a la cancelación de sentencias judiciales previsionales del Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares, “con el fin de atender el pago de juicios impagos”.

Las áreas involucradas en la modificación del presupuesto

Secretaría de Inteligencia de Estado: se readecuó el presupuesto del área por $88.485 millones, reduciendo los créditos incrementados mediante el Decreto Nº 656 del 19 de julio de 2024, “en virtud del rechazo de ambas Cámaras del H. Congreso de la Nación”. De esta manera, el DNU de financiamiento que no obtuvo el visto bueno del Parlamento pierde la inyección fresca que buscaba darle el Gobierno al organismo.

Agencia de Administración de Bienes del Estado: se dispuso realizar una compensación de créditos presupuestarios, “con el objeto de efectuar el aporte al Tesoro Nacional, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto N° 1382 del 9 de agosto de 2012 y sus modificaciones”.

Administración de Parques Nacionales: se redujeron los créditos y recursos presupuestarios, “debido a la finalización del Contrato de Préstamo – Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos”.

Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal: además de destinar más fondos al pago de deudas previsionales, el aumento presupuestario también va para “afrontar la renovación de servicios de soporte técnico y del equipamiento informático del Organismo”.

Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares: sumado al pago de sentencias, el aumento de los recursos también se destinará a “la atención de las Jubilaciones, Retiros y Pensiones del organismo con el fin de afrontar el impacto que los aumentos salariales otorgados al personal en actividad de las Fuerzas Armadas tienen en los haberes de los beneficiarios del Instituto”.

ANSES: se aumenta el presupuesto “destinado a atender Servicios no Personales para afrontar gastos de funcionamiento del organismo” y para afrontar el pago de asignaciones familiares. A su vez, se produce una disminución en el presupuesto destinado al pago de prestaciones previsionales “en virtud de que este fue reforzado mediante el Decreto N° 594 del 5 de julio de 2024 utilizando supuestos de inflación que resultaron superiores a los efectivos”.

Prefectura Naval Argentina: se consideró preciso incorporar autorizaciones con destino al financiamiento del servicio de la deuda y gastos no operativos y de la adquisición de Buques Guardacostas de Navegación Oceánica Tipo OPV (Offshore Patrol Vessel).