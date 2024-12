Distinción internacional para otro científico del Conicet

El investigador del CONICET y director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA, CONICET-UNCUYO-Gob. Mza.), Fidel Roig fue incorporado como miembro activo de la International Academy of Wood Science (IAWS), en reconocimiento a sus contribuciones e investigación en las ciencias de la madera.

La International Academy of Wood Science fue creada en el Centre Technique du Bois de París en 1966, estableciéndose como un ámbito dedicado al estudio de los diferentes aspectos de la ciencia de la madera: biológicos, químicos, físicos e incluso de sus productos derivados y su aplicación en tecnología.

En primera persona

“La madera puede considerarse un “código biológico” basado en la estructura celular y cuya diversidad se sostiene por la herencia genética, la influencia del ambiente y la dinámica del crecimiento. Este fascinante universo microscópico viene siendo estudiado desde el siglo XVII hasta la actualidad, donde ha desplegado un enorme espectro temático incluyendo su composición a nivel molecular, estructural, químico y físico. Como elemento de uso universal, está vinculado a un sinnúmero de aspectos de la vida cotidiana, a través de la industria, la certificación comercial, industria del papel, construcción, y múltiples horizontes que alcanzan las aplicaciones nanotecnológicas de la celulosa”, comenta el científico, especializado en dendrocronología, disciplina científica que estudia los cambios ambientales registrados en los anillos de crecimiento anual de los árboles.

Según Roig, existe una tendencia mundial a la concentración en grandes ciudades, lo que implica un consumo masivo de energía y una mayor generación de gases de efecto invernadero, por lo que surge como desafío crear sistemas y prácticas más sostenibles y amigables con el planeta. Además, la madera de sus árboles milenarios es un fascinante facilitador para descifrar el clima del pasado, de lo cual nuestro Laboratorio de Dendrocronología e Historia Ambiental del IANIGLA está altamente especializado”, destaca Roig.

La IAWS

Más de treinta organizaciones educativas, científicas, industriales y gubernamentales son miembros de la IAWS, participando activamente en la promoción de investigaciones y en el empleo de este material sobre la base de principios y prácticas científicas o tecnológicas. “La IAWS, en sus casi 60 años de existencia, ha logrado convocar a personalidades relevantes en la ciencia de la madera. Muchas de ellas han sido lectura obligada durante mi carrera, tales como Roni Aloni, Brian Butterfield, Albert Frey-Wyssling, Pieter Baas, Wilfred Côté, Sherwin Carlquist, por mencionar algunos, sin dejar de referirme a Fritz Schweingruber y Dieter Eckstein, quienes fueron mis orientadores doctorales. Por ello, la distinción que me ha otorgado la IAWS me honra enormemente, pero a su vez me estimula y compromete a continuar desarrollando ciencia de la madera, interpelando a los árboles para conocer más de su ecología y su historia”, concluye el investigador. (Fuente: CONICET)