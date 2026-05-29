Respaldo al rumbo económico

mileiMarcos Galperín, fundador de Mercado Libre, respaldó este jueves la política económica del Gobierno nacional con un posteo en su red social X, que destaca una serie de indicadores macroeconómicos. El empresario resaltó principalmente la compra de reservas en dólares realizada por el Banco Central.

“Luego de meses de que todo el sistema de poder haya atacado al Gobierno de una manera inédita hoy tenemos: $447 palos de US$ comprados en un día, tasas bajando, inflación bajando, EMAE y economía creciendo, inflación bajando, tipo de cambio estable, reservas en niveles record, superávit fiscal, superávit comercial, empleo privado creciendo, pobreza bajando”, sostuvo en su publicación.

La reacción del Presidente no tardó en llegar, celebrando el respaldo del millonario.