Aerolíneas unirá con vuelos directos Esquel y Córdoba

Desde el 6 de agosto, la empresa Aerolíneas Argentinas tendrá dos frecuencias semanales que unirán las ciudades de Esquel y Córdoba, así lo anunciaron en forma conjunta los gobernadores de Chubut y Córdoba, Ignacio Torres y Martín Llaryora. De esta forma, el acuerdo alcanzado con la aerolínea permitirá restablecer la conexión directa entre las dos ciudades durante la próxima Temporada de Nieve, en el marco del programa de Conectividad Sostenible.

La operatoria contemplará conexiones directas los días lunes y jueves y se mantendrá vigente durante los meses de agosto y septiembre, con la posibilidad de extenderse también durante octubre en función de la demanda y los resultados operativos de la ruta.

La iniciativa fue presentada durante una reunión virtual que ambos mandatarios mantuvieron este viernes por la tarde y de la que participaron además la presidenta de la Cámara de Turismo del Chubut, Griselda Boyraz; el titular de la Cámara de Turismo de Esquel, César Carri; y autoridades del Comité Ejecutivo de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA).

Acompañaron al gobernador Torres el intendente de Esquel, Matías Taccetta; los ministros de Economía, Gustavo Paz, y de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna; además del secretario de Coordinación de Gabinete, Andrés Arbeletche. En tanto, junto a Llaryora estuvo presente el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani.

Hermanamiento entre provincias

Durante el encuentro virtual, Torres destacó la importancia que tiene para Chubut la recuperación de esta conexión aérea y señaló que “más allá de lo turístico, nosotros tenemos muchas familias que tienen hijos estudiando en Córdoba y este era un reclamo de mucho tiempo”.

Asimismo, sostuvo que “los cordobeses van a poder acceder de manera directa a uno de los principales destinos turísticos de la Patagonia y disfrutar de un centro de esquí emblemático como La Hoya, además de conocer toda la cordillera chubutense”.

Luego de invitar a Llaryora a visitar la provincia durante la temporada invernal, el mandatario remarcó también la importancia de recuperar la conexión aérea entre Trelew y Córdoba, al señalar que “ya existe un hermanamiento muy importante entre ambas provincias”.

Torres destacó además que la recuperación de esta ruta forma parte de una política orientada a fortalecer la integración federal, acercar oportunidades y consolidar a Chubut como uno de los principales destinos turísticos de la Argentina.

Puertas abiertas de Córdoba para Chubut

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, felicitó a Torres “por todo lo que venís haciendo en la gobernación” y expresó que “para nosotros es muy importante conectar de manera directa, sin tener que pasar por Buenos Aires. Esto representa un paso muy importante porque estamos hablando de distancias muy largas”.

Además, invitó a Chubut a realizar presentaciones y eventos especiales en Córdoba, y remarcó que “la conectividad marca un antes y un después, y ahora tenemos que acompañarla con acciones que potencien el turismo y el intercambio entre ambas provincias”.

En ese marco, le expresó al mandatario chubutense que “Nacho, tenés abiertas todas las puertas de Córdoba” para avanzar en distintas iniciativas conjuntas que fortalezcan el vínculo entre ambas jurisdicciones.

Finalmente, aseguró que “sin vuelos es imposible, con vuelos ahora tenemos un desafío. Te felicito por esta apuesta fuerte que va a ser valorada por toda la comunidad”.

Turismo y desarrollo económico

Por su parte, el ministro de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut, Diego Lapenna, destacó el valor estratégico de la nueva conexión aérea y celebró que el anuncio se haya realizado junto al sector privado de ambas provincias.

Asimismo, remarcó que la conectividad es una herramienta fundamental para fortalecer el turismo, generar movimiento económico y ampliar las oportunidades de desarrollo para los destinos chubutenses.