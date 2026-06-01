Nueve productores de Chubut participaron de Expo Vinos’26



Nueve productores de Chubut formaron parte del stand oficial de la Provincia en la Expo Vinos & Negocios Buenos Aires 2026, la feria más importante del sector para promover la producción vitivinícola de la región y generar nuevas oportunidades comerciales. El evento reunió a más de 3.500 referentes de la industria en Buenos Aires.

La feria se desarrolló en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero y convocó a más de 3.500 compradores profesionales, sommeliers, distribuidores, importadores, prensa especializada y referentes de la industria, generando un espacio clave para el networking, las degustaciones y las oportunidades comerciales.

La articulación de esta participación fue impulsada por el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, la Agencia Chubut Turismo y la Casa del Chubut en Buenos Aires, con el objetivo de continuar posicionando a la provincia como un destino emergente dentro de la vitivinicultura nacional y fortalecer la promoción de sus productos regionales en mercados estratégicos.



Presencia chubutense

En representación de la provincia participaron bodegas adheridas al Programa Vinos y Sabores y al Sello de Distinción Origen Chubut: Contra Corriente Bodega, Ribera del Chubut, Bardas al Sur, Bodega Huancache, Rincón de los Leones, Callejón del Viento, Chacra Baruk y Casa Redonda, además de Destilería Elder dentro del sector spirits.

La presencia de Chubut en este tipo de encuentros resulta estratégica para continuar fortaleciendo un mercado en crecimiento y desarrollo como es el vino chubutense, permitiendo a productores locales generar vínculos comerciales directos, ampliar redes de contacto, intercambiar experiencias con referentes del sector y posicionar sus etiquetas ante potenciales compradores y mercados especializados.

El espacio institucional de la provincia contó con una ubicación destacada dentro del salón principal de la feria e incluyó mostradores individuales para degustaciones, living para reuniones comerciales, soporte audiovisual con contenidos promocionales de Chubut y acceso a la plataforma profesional de networking del evento.

Expo Vinos Negocios es el encuentro más importante para los profesionales del negocio de los vinos y spirits en Argentina y, en su edición porteña, reúne anualmente a productores, distribuidores, compradores del trade, sommeliers, bartenders y medios especializados de todo el país.

