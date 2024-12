Caputo se reunió con empresarios del «Círculo rojo» y dio detalles sobre el dólar y el FMI

El funcionario buscó transmitir optimismo y confianza de cara a un 2025 en el que se espera que la economía se recupere fuerte.

El ministro de Economía, Luis Caputo, transmitió confianza durante un encuentro con empresarios de grandes compañías, a quienes buscó convencer de que la escalada del dólar carece de importancia y les dio detalles sobre la negociación con el FMI.

En la última rueda, el dólar blue subió $40 hasta cerrar en $1.165. Pero Caputo adjudicó la fuerte alza a cuestiones estacionales, al señalar que «la gente puede estar comprando porque se va a ir de vacaciones”. “Venimos de niveles de $ 1.500, veníamos de una baja del 30%, que tenga una recuperación del 3% o lo que haya tenido no es relevante”, dijo el funcionario.

Caputo, quien encabezó un almuerzo con los empresarios de AEA en el Palacio Duhau, dijo que el gobierno argentino prevé renovar su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el primer cuatrimestre del año próximo.

“Estamos muy bien encaminados. Los tiempos del Fondo son lentos pero estamos muy bien encaminados, tenemos muy buen diálogo y estimo que para el primer cuatrimestre del año que viene vamos a llegar a un nuevo acuerdo”, sostuvo Caputo además en declaraciones radiales.

El funcionario insistió en que para salir del cepo “no hay fecha, sino metas para cumplir” y se entusiasmó con que el acuerdo podría aportar los dólares que faltan en las reservas del BCRA.

“Para salir del cepo se deben cumplir tres condiciones. La primera es que la inflación converja al nivel del crawl. La segunda es terminar de equilibrar el mercado de dinero, la demanda y la oferta de pesos. Esto es sumamente importante porque cuando nosotros llegamos el desbalance era total, quién quería pesos en diciembre del año pasado? Había cuatro bases monetarias en pasivos remunerados del Banco Central”, indicó.

Explicó que el Gobierno «equilibró eso, porque aumentó la demanda de pesos por la baja de la inflación y porque bajamos fuertemente la oferta monetaria cuando tuvimos tasas reales negativas al comienzo. Eso fue una parte crucial del programa. Si no hubiéramos hecho eso, que algunos aconsejaban, y hubiésemos fijado tasas reales positivas, tendríamos que haber impreso una base monetaria más por mes”.

El funcionario dijo que la tercera condición para salir del cepo es tener más reservas en el balance del Banco central: “Un acuerdo con el Fondo debiera venir con una inyección de plata para recapitalizar el Banco Central. Si se cumplen esas tres metas, probablemente vamos a estar en condiciones de salir del cepo”.

También aseguró que si la inflación de diciembre se mantiene en los niveles de octubre y noviembre, “probablemente bajemos el crawling peg al 1% durante enero o febrero”.

Consultado acerca de qué están viendo sobre la fase actual de la economía argentina en el Fondo, según Caputo en el FMI hay “loas” para la Argentina y sus funcionarios “están maravillados” con el desempeño del plan económico, “igual que en todo el mundo”.

“Hoy, realmente, si se miran las redes sociales no se habla de otra cosa que del presidente Javier Milei. Siempre se habló de él por sus ideas, su contundencia y su personalidad. Ahora además lo avalan los resultados, con lo cual es realmente un boom. No quiero sonar fantasioso, pero el presidente está haciendo una revolución. La batalla cultural que dio a nivel local hoy la está dando a nivel global”, afirmó Caputo.

Al mismo tiempo, el ministro de Economía reafirmó que el gobierno trabaja para reducir la cantidad de impuestos que se pagan los argentinos, tal como había anunciado el presidente Javier Milei al cumplirse un año de su gestión.

“Estamos trabajando en una reforma tributaria, no la recaudación, sino la cantidad de impuestos. La Argentina tiene una cantidad de impuestos, ha habido una sobreimposición, nosotros queremos simplificar todo eso”, afirmó Caputo.