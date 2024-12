Andrea Rueda cuestionó a Ceferino por incumplimiento de contrato

La concejala de Unidos y Organizados de Puerto Madryn, Andrea Rueda, cuestionó el cumplimiento del contrato de concesión del servicio de transporte público de pasajeros por parte de la empresa Ceferino. Destacó deficiencias en las frecuencias, accesibilidad para personas con discapacidad y la implementación del sistema SUBE, pese a los 6.000 millones de pesos que aporta el municipio en subsidios para sostener la tarifa accesible.

Rueda explicó que el subsidio que aporta la municipalidad es valorado, ya que permite un boleto económico, sin embargo sostuvo que “el problema radica en que el servicio no es eficiente”. Uno de los reclamos más fuertes provino de asociaciones vecinales, que denunciaron problemas con las frecuencias y la falta de paradas señalizadas en barrios como Perón, donde los usuarios deben caminar hasta 20 cuadras para acceder al transporte.

En cuanto a la accesibilidad, subrayó que no se cumple con las unidades especiales previstas en el contrato para personas con discapacidad. “El contrato es claro: debe haber unidades donde entre una silla de ruedas y que garanticen un transporte inclusivo. Eso no está sucediendo”, expresó Rueda. Estas observaciones de la edil también fueron respaldadas, días atrás, por el Consejo de Discapacidad.

El conflicto con la implementación del sistema SUBE

Otro punto crítico es la falta de avances con el sistema SUBE, una herramienta clave para transparentar el uso del transporte y facilitar su acceso. Rueda informó que, según la empresa, los problemas se deben a dificultades de conectividad. Sin embargo, insistió en que no se ofrecieron respuestas claras ni soluciones concretas. “La implementación debe ser urgente. La transparencia es lo que exigen los contribuyentes y usuarios del sistema”, agregó.

Por otro lado, el pasado 4 de noviembre, el bloque Unidos y Organizados presentó un informe a la empresa Ceferino con el detalle de las irregularidades detectadas, pero nunca recibieron respuesta formal. La edil mencionó que, si bien hubo reuniones con representantes de la empresa en el Concejo Deliberante, no se avanzó en soluciones reales. “No estamos en contra de la empresa ni del subsidio, pero exigimos que se cumpla el contrato punto por punto”, subrayó.

Rueda también criticó los ocho años de concesión sin mejoras sustanciales en el servicio: “Es hora de definir y cumplir lo firmado. No podemos seguir pidiendo que hagan lo que ya está estipulado en el contrato”.

Actualización tarifaria y pedido de transparencia

En diálogo con El Diario Web, Rueda abordó el pedido de actualización tarifaria realizado por la empresa, argumentando los efectos de la inflación. Si bien todos los bloques coincidieron en acotar los plazos de revisión tarifaria a seis meses, la empresa no cumplió con ese compromiso. “Lo indignante es que no puedan cumplir en los tiempos. Es inadmisible que no informen a tiempo cuáles son los problemas”, expresó.

Finalmente, la concejala remarcó que el objetivo es que Ceferino mejore su servicio y garantice la calidad comprometida en el contrato. “Quiero que a la empresa le vaya bien, pero sobre todo que los usuarios estén cada día mejor. Esto no se resuelve con palabras, sino con acciones concretas”, concluyó Rueda.