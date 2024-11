Merino envuelto en un escándalo tras denuncias de acoso sexual y violencia

Un verdadero escándalo envuelve a la gestión municipal de Gerardo Merino, tras una serie de denuncias por acoso sexual, abuso de poder y violencia de género. Este viernes trascendió que una de las denuncias tendría como protagonista al propio intendente de la ciudad de Trelew.

Desde hace semanas, la ONG Puerta Violeta viene alertando sobre la inacción de funcionarios municipales ante denuncias de trabajadoras que acusan hechos gravísimos que atentan contra la integridad de las personas. Según trascendió, habría casi una veintena de casos denunciados en el ámbito municipal, y cuatro de estos ya estarían siendo investigados por la Justicia.

Si bien Puerta Violeta ha reunido documentación que respaldaría a las denunciantes, por estas horas solo han prosperado en el ámbito judicial, aquellas acusaciones que fueron formalizadas por las víctimas. Sin embargo, desde el Ejecutivo municipal han mantenido absoluto silencio a pesar de que hubo más de una denuncia en los últimos meses, las que se hicieron públicas a través de medios digitales de la ciudad de Trelew.

De acuerdo a las versiones que circularon este viernes, el silencio de Gerardo Merino sobre el tema no sería mera complicidad, sino que se trataría de un asunto más comprometedor.

Los antecedentes

Meses atrás cuando comenzaron a circular las primeras versiones que acusaban a funcionarios del gabinete de Merino; desde la ONG Puerta Violeta, apuntaron directamente a Mario Romeo, secretario de Gobierno.

Advierten sobre la inacción municipal ante las denuncias de trabajadoras, y revelan que incluso fueron «castigadas» con traslados arbitrarios y por ello algunas no se atreven a llevar sus demandas a la Justicia.

Según reveló una de las víctimas que denunció ante la Justicia, “Romeo estaba plenamente al tanto de los abusos perpetrados”, pero habría decidió ocultar la situación. Este encubrimiento pone en tela de juicio la integridad de la administración municipal.

A partir de la primera denuncia que se hizo pública, otras mujeres se animaron a consultar con la abogada Lorena Elisaincin que integra la ONG Puerta Violeta y representa a mujeres en causas de violencia de género. No se descarta que en las próximas horas haya una nueva ola de denuncias ante la Fiscalía, ya no solo por los hechos denunciados, sino también por la inacción de aquellos funcionarios que no habilitaron los protocolos de rigor en cuanto fueron alertados sobre lo acontecido.

La gestión de Gerardo Merino no atraviesa su mejor momento porque no ha podido dar respuestas aún a las múltiples demandas de los vecinos de Trelew, a pesar de las promesas de campaña. Ahora se adhiere este gravísimo hecho que deberá ser investigado por la Justicia, mientras desde el Ejecutivo provincial temen las repercusiones.

Todos los hechos denunciados públicamente presentan un escenario de profunda gravedad, que salpica a todo el arco político, y exhiben cómo los frutos nunca caen lejos del árbol.