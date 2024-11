Luis Miguel cierra su gira mundial en Argentina el 17 de diciembre

El Sol de México cerrará su exitoso tour en Buenos Aires el próximo 17 de diciembre en el Campo Argentino de Polo.

El cantante mexicano Luis Miguel sorprendió a sus fans ayer a la medianoche a través de sus historias de Instagram, anunciando el cierre de su exitoso tour mundial el próximo 17 de diciembre en Campo Argentino de Polo de la Ciudad de Buenos Aires.

El “Sol de México”, reconocido como el más exitoso de la música en español con una trayectoria de más de 40 años, eligió nuestro país para el cierre de su gira mundial, nombrada como una de las más taquilleras de la historia, según Pollstar, Billboard y Forbes.

“¡Todo termina donde comenzó! Cierre Tour Mundial en Argentina”, así lo anunció en sus redes sociales el exitoso cantante Luis Miguel. La comunicación agrega que será el «17 de diciembre de 2024 en el Campo Argentino de Polo”.

De esta forma, el “Luis Miguel Tour” y el publico argentino tendrán una cita obligada en la Ciudad de Buenos Aires el 17 de diciembre en Campo Argentino de Polo, con producción de Fenix Entertainment y CMN.

¿Cómo adquirir entradas?

La Preventa Santander Select comenzará el 2 de diciembre, a las 10 hs, a través de Entrada Uno, por 48 hs o hasta agotar stock. Luego iniciará la Preventa Santander American Express, por 48 hs o hasta agotar stock.

Una vez finalizadas las Preventas comenzará la venta general.

El exitoso tour de Luis Miguel inició en Argentina

El 3 de agosto de 2023, comenzó su primera gira mundial en cinco años titulada “LUIS MIGUEL TOUR 2023” en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde realizó 10 conciertos sold out. La gira continuó con 10 shows sold out en Chile, 25 estadios totalmente vendidos en Estados Unidos, finalizando el año con 21 shows en México.

En total, el artista realizó 66 shows en 2023 y 124 conciertos en 2024 con entradas sold out el mismo día de salida a ventas. 900.000 personas fueron testigos de sus conciertos en 2023 y más de 2.200.000 este año, sumando un total de 3.1 millones de espectadores en el mundo. Con un récord absoluto en ventas, su espectacular regreso a los escenarios confirma su status como uno de los artistas más importantes de la música internacional.

Debido al éxito del tour 2023, Luis Miguel extendió su gira con 124 conciertos en 2024, comenzando en enero de este año con un monumental show en República Dominicana donde el artista luego de su concierto bajó de su helicóptero para saludar a sus fans, para continuar con 3 conciertos sold out en El Coliseo de Puerto Rico, 2 shows en Guatemala, 1 en El Salvador, 1 en Honduras, 1 en Nicaragua, 1 en Costa Rica, 1 en Venezuela, 2 en Colombia, 1 en Ecuador, 2 en Perú, 2 en Chile, 1 exclusiva Cena de Gala en La Rural de Buenos Aires, 3 conciertos en Campo de Polo, 1 en Estadio Instituto, 1 en Uruguay, 1 en Paraguay, 1 en Brasil, 39 en Estados Unidos, 2 en Canadá, 15 en España y 42 en México.

«Luis Miguel Tour» no solo marcó su espectacular regreso a los escenarios, sino que lo consagró como el líder absoluto en venta de entradas, superando a gigantes como U2 y Madonna. De acuerdo con Pollstar, ranking que clasifica los tours según la cantidad de entradas vendidas, esta gira alcanzó el primer puesto en el ranking Live 75, consolidándose como una de las más taquilleras en la historia de la música.

El imponente tour, que incluye escenario y rider propio, se traslada de ciudad a ciudad alrededor del mundo, con armado cronometrado para llegar a cada concierto en tiempo y forma. Más de 150 personas de crew viajan con el artista, entre ellos 15 músicos y 19 mariachis.