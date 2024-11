Luis Caputo se quejó del precio de la telefonía, amenazó con irse y la empresa le ofreció un descuento

El ministro de Economía, Luis Caputo, tuvo un insólito intercambio con un internauta que se quejó del precio de las tarifas de telefonía móvil. El funcionario le replicó que «son decisiones de las empresas privadas» pero acto seguido le dijo que él amenazó con irse de la prestadora que tiene y que le ofrecieron un descuento para quedarse.

«Ministro Luis Caputo, por qué Movistar y Personal Flow aumentan todos los meses por arriba de la inflación?», indagó un usuario al funcionario.

Lo que sorprendió fue la forma en que le contestó, como si fuese un ciudadano más que no puede influir en la regulación de dicho mercado.

«Son decisiones de empresas privadas José. Es importante que demos pelea como consumidores», recomendó y acto seguido contó su insólito caso: «Yo tengo Claro en telefonía y estoy averiguando para cambiarme. A raíz de eso, me ofrecieron un descuento, pero así y todo me parece que pago mucho».