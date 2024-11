Ingram: «Apostamos al desarrollo permanente respetando nuestras raíces»

En el 139° aniversario de la llegada del Coronel Fontana y sus rifleros al Valle 16 de Octubre, el intendente de Trevelin y sus parajes, Héctor Ingram, destacó que el trabajo realizado por el municipio se ha visto coronado por la elección del pueblo como uno de los más lindos del mundo, por parte de ONU Turismo.

Además, recordó la gesta del prócer del Chubut y dijo que «si dejáramos a alguien rezagado, nada habríamos aprendido de la gesta del Coronel Jorge Luis Fontana y sus rifleros».

El discurso completo de Ingram

El 25 de Noviembre, no es una fecha mas para nuestra comunidad. De hecho, hasta no hace mucho, era considerada el aniversario de nuestro pueblo.

Y así lo refleja la gran cantidad de personas e instituciones que se suman a celebrar cada año, aquel evento histórico de la llegada del Coronel Jorge Luis Fontana y sus rifleros a este valle.

Ha sido uso y costumbre que, en esta jornada, el intendente de turno se pare aquí a hacer un listado de las cosas realizadas en el último año y, si hubiera una autoridad provincial presente, también un listado de reclamos de cosas pendientes.

Yo prefiero que este sea en realidad un momento de poder encontrarnos la mayoría de las familias trevelinenses. Reconocernos en el otro. Identificarnos. Porque, en definitiva, si algo tiene nuestro Trevelin y Sus Parajes es su identidad y fuerte sentido de pertenencia.

Justamente, ha sido esa identidad la que nos generó un lugar destacado en el mundo. Hace días nada más, Trevelin fue elegido como uno de los mejores pueblos del mundo. Y tenemos que sentirnos orgullosos porque esa distinción no es mérito de solamente un funcionario o de un sector en particular.

El ser de los mejores pueblos del mundo es un logro de la comunidad toda. Es haber demostrado al mundo que si bien no renegamos del desarrollo permanente, lo hacemos respetando nuestras raíces e historia.

Donde la producción y el turismo se abrazan a las nuevas tecnologías. Donde los pueblos originarios son y se sienten respetados, donde el galés ha dejado su impronta en los genes culturales de la comunidad, donde el chileno se ha macerado con el resto de las corrientes migratorias latinoamericanas, regando con sudor las tierras fértiles que nos rodean.

Aquel trigo que nos distinguió en los albores de esta comunidad, le dio hoy paso a los viñedos.

De ser solamente un lugar de visita de un rato, somos hoy un sitio que rompe año a año sus propias estadísticas en cuanto a estadía de los turistas.

Y además somos una comunidad donde la cultura es la forma de expresarnos; donde el deporte nos regala alegrías cada fin de semana y donde la solidaridad hace más llevaderas las épocas difíciles.

Desde la gestión municipal, nuestro rol ha sido el de acompañar, ejerciendo nuestra responsabilidad de controlar, si, pero también tratando de sacar escollos del camino.

Aportando recursos, herramientas para ayudar a fortalecer los emprendimientos históricos, pero también en respaldo de las nuevas iniciativas.

Y cuando esos recursos no estuvieran en el municipio, acompañando las gestiones ante quien corresponda.

Y todo eso, sin descuidar nuestras obligaciones primarias de brindar servicios básicos.

Para ello, cada peso que ingresa a las arcas de nuestro municipio, es cuidado y luego utilizado con criterio y responsabilidad, de acuerdo a las prioridades del momento. Porque, en definitiva son recursos de todas y cada una de las familias de Trevelin y los Parajes.

Hoy Trevelin es un ejemplo de desarrollo turístico sustentable. Y eso es algo que lo hacen los productores y prestadores turísticos. Con el Estado Municipal presente acompañando.

Trevelin sigue apostando a su producción, porque está en sus genes.

Trevelin tiene un sector comercial cada vez más robusto, pudiendo competir en precio y calidad con la región.

Claro que nos falta mucho.

El crecimiento poblacional, uno de los mayores de la provincia, hace que la demanda en servicios y bienes, crezca. Cada día trabajamos, el sector público y el privado, para responder a esa demanda.

Lamentablemente, el año pasado se dejó pasar una gran oportunidad cuando el ejecutivo provincial derogó la ley de renta hídrica, un instrumento que lo que generaba era solamente darle herramientas al Gobernador para que a Trevelin y la región se le devuelva una pequeña parte de lo mucho que le da a la provincia y el país a partir de la energía eléctrica que se genera a muy pocos kilómetros de esta plaza, en la Represa Futaleufú.

Tenemos fe que esa lucha de nuestra comunidad algún día cercano, vea sus frutos.

Atravesamos hoy momentos complejos a nivel nacional y que tienen su impacto en lo local. Las políticas implementadas por el actual presidente, han impactado negativamente en nuestro entramado social. Hoy la prioridad es sostener ese entramado junto al esfuerzo del sector privado. Porque como lo dije aquí mismo hace cuatro años, no vamos a dejar a nadie atrás.

Porque si dejáramos a alguien rezagado, nada habríamos aprendido de la gesta del Coronel Jorge Luis Fontana y Sus rifleros.

Por todo ello, hoy preferí hablar de nosotros.

Tenemos aquí en este acto, mas de 300 personas que llegaron desde gales y otros puntos a compartir con nosotros.

A ellos, y a quienes siguen esta transmisión a través de internet, quiero contarles que esta es una comunidad de esfuerzo, de manos endurecidas en el trabajo, de sacrificios y renunciamientos. Aquí no hay casta.

Si hay una comunidad trabajadora que siente orgullo de sus logros.

Una comunidad que supo derribar las barreras sociales, que dividían, para proponerse un rumbo de desarrollo y crecimiento.

Gente nacida aquí o que eligió este lugar, y lo defiende con patriotismo.

Gente que ama su cultura. Que disfruta de su entorno.

Gente que puso a su lugar entre los más lindos del mundo.

Y estamos orgullosos de ello.