Gobernadores de JxC buscan acuerdos sobre el Presupuesto 2025

Gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) se reunieron este miércoles con legisladores dialoguistas para buscar acuerdos sobre el Presupuesto 2025, luego de que el oficialismo frenara la negociación en el Congreso de la Nación.

«Los gobernadores van a pedirle a (Guillermo) Francos y (Luis) Toto Caputo una mesa de negociación para acordar el presupuesto en extraordinarias», aseguraron fuentes cercanas a uno de los gobernadores que participó del encuentro.

En este sentido, cerca de los mandatarios provinciales señalaron que en el intercambio con el Ejecutivo liberal buscarán poner sobre la mesa «qué es lo indispensable» tanto para el gobierno del presidente Javier Milei como para los gobernadores aliados.

Según pudo saber NA, el encuentro se llevó a cabo desde las 19.30 vía Zoom y estuvieron presentes mandatarios provinciales de JxC, además de los jefes de los bloques de Encuentro Republicano Federal (ERF), el PRO y la UCR.

La reunión entre los mandatarios provinciales y legisladores nacionales se dio luego de que el Gobierno nacional congelara las negociaciones por el Presupuesto 2025.

En ese marco, voces oficiales manifestaron ayer que el Ejecutivo intentará negociar la ley de leyes y no descartaron llevarlo a sesiones extraordinarias, aunque advirtieron que «no hay plata» y que no tienen «los 3.700 millones de dólares que piden los gobernadores».

En tanto, uno de los más influyentes funcionarios de la gestión libertaria le dijo a un grupo de periodistas en Casa Rosada que en el oficialismo seguirán «buscando consenso con las provincias para destrabar».

«Las provincias están pidiendo en total 3.700 millones de dólares. Ellos piden pero no hay plata, no vamos a poner nada. Ellos no proponen nada de dónde sacar esa plata, de dónde sale esa suma que piden para el Presupuesto. No hay 3.700 millones para sacar de ningún lado», planteó el funcionario.

No obstante, aclaró que el Presupuesto “no está caído todavía” y señaló que «si lo hubiéramos dado por muerto, ya lo habríamos dicho».

Es importante recordar que el gobierno del presidente Milei viene en tratativas por este tema con los mandatarios provinciales desde fines de octubre, cuando recibió a gobernadores del PRO en Casa Rosada para discutir aspectos del Presupuesto 2025.