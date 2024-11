El PRO no dará quórum

El PRO definió que no dará quórum este martes en la sesión que los bloques opositores impulsan en la Cámara de Diputados para reformar la ley de DNU y derogar el decreto de canje de deuda, al advertir que «no pondrán en riesgo la gobernabilidad».

«Vamos a defender la institucionalidad. Por eso mañana no daremos quórum y, en el caso que se logre, no vamos a votar con el kirchnerismo», señaló el PRO después de una reunión de la Mesa Ejecutiva que encabezó el ex presidente Mauricio Macri.

De la reunión participaron el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; los diputados Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal y Diego Santilli; los intendentes Guillermo Montenegro (Mar del Plata) y Soledad Martínez (Vicente López) y el dirigente Fernando De Andreis.

Bloques opositores insisten en que tienen los números para sesionar este martes a fin de reformar la ley de DNU y derogar el decreto de canje de deuda, pero el oficialismo no pierde la esperanza en que esa sesión especial no logre reunir el quórum reglamentario de 129 diputados