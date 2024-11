Cristina Kirchner se reunirá con Pignanelli en SMATA, previo al fallo de Casación por la causa ‘Vialidad’

La titular del Partido Justicialista protagonizará una reunión de trabajo junto a los dirigentes que integran la lista ‘Primero la Patria’.

La titular del Partido Justicialista (PJ), Cristina Kirchner, se mostrará hoy en la sede del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y será recibida por el secretario general, Ricardo Pignanelli, quien integró la lista de la ex mandataria en las internas del espacio.

El encuentro será las 11.30, previo al fallo de la Cámara de Casación por la causa Vialidad en la que se la investiga.

Este miércoles, anunciarán si confirman la condena por seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la ex presidenta, a raíz del caso de defraudación a la administración Pública por la adjudicación de obras viales al empresario Lázaro Báez durante sus mandatos.

Ante este panorama, la exvicepresidenta reaparecerá en escena al protagonizar una reunión de trabajo, que será cerrada, en la sede ubicada en Avenida Belgrano al 665, junto a los dirigentes del espacio que integran la lista Primero la Patria, que la coronó como presidenta del partido.

Días atrás, Pignanelli había apuntado contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por la falta de apoyo concreto a Cristina Kirchner durante la interna con Ricardo Quintela, y sostuvo que “le faltó decir algo más”.

Asimismo, aseveró que la persona que debía presidir el PJ es la ex mandataria porque el espacio, actualmente, está “vacío de contenido” y si continúan en ese camino “corren el mismo peligro de terminar como los radicales”.

En la misma línea, manifestó que, con esta nueva dirigencia, “van a poner en marcha el PJ”, no sólo en las próximas elecciones legislativas del año próximo, sino “en el futuro del país” porque se necesitan espacios políticos “que representen a la gente” para que “no gane la antipolítica”.

Por su parte, Fernández de Kirchner, luego de ser proclamada titular del partido, cumple una agenda cargada de actividades: en las últimas semanas se reunió con empresarios Pyme en Avellaneda y fue recibida en una planta de reciclaje en Lomas de Zamora, donde trabajan 200 cartoneros en cooperativas populares.

En el Punto Eco de Villa Fiorito, la ex jefa de Estado se entrevistó con la diputada nacional de Unión por la Patria y referente del Frente Patria Grande, Natalia Zaracho, quien es conocida como la primera cartonera que asumió una banca en el Congreso Nacional.

Durante la recorrida estuvo también presente Juan Grabois, quien había visitado en La Plata al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, junto al resto de la cúpula de su organización política.