Mientras Neuquén suma empresas, Chubut ya perdió casi 400 en un año

La provincia de Neuquén fue la única jurisdicción del país con aumento de empresas privadas que contratan empleados, según un informe oficial. Mientras tanto en Chubut ya se perdieron casi 400 empresas en un año. El éxito neuquino está atado a Vaca Muerta, y consecuencia Río Negro ha gestionado acciones para subirse a ese tren y no caer en la misma situación que atraviesa la industria chubutense.

Según datos de la secretaría de Trabajo que analizó la consultora Politikón Chaco en julio «se registraban 475.822 empresas empleadoras activas en el sector privado de todo el país, cifra que representa una caída del 3,1% respecto a igual mes del 2025 equivalente a una pérdida de 15.350 firmas en el período»

Con esta cifra, el indicador acumula veintinueve meses consecutivos con descensos interanuales.

Asimismo, catorce de las dieciocho actividades económicas registraron bajas, destacándose Comercio (-6.405 con -4,4%), Servicios de transporte y almacenamiento (-2.694 firmas con -7,7%), la Industria (-2.615 y -5,5%) y los Servicios inmobiliarios (-1.438 con -5,3%)».

El reporte señaló además que el Comercio, la Industria manufacturera y la Construcción explicarán más de la mitad de la caída total de firmas en dieciocho distritos.

El informe, que procesó Agencia Noticias Argentinas, precisó que de las 24 jurisdicciones subnacionales, sólo una presentó crecimiento neto de empresas empleadoras: Neuquén, con un leve incremento del 0,2% que equivale a 18 nuevas firmas respecto a julio de 2025.

Por el contrario, el reporte indicó que los demás distritos exhibieron descensos de distinta magnitud, que variaron desde reducciones en CABA (-1,3%) y La Pampa (-1,7%) hasta caídas severas como en La Rioja (-16,6%).

En Neuquén, el desempeño positivo estuvo sostenido por la construcción, que mostró un crecimiento interanual del 9,3%.

En cuanto al criterio metodológico, se puntualizó que las empresas empleadoras se definen como aquellas personas humanas o jurídicas que registran al menos un trabajador declarado bajo cobertura del sistema de riesgos del trabajo.

Chubut no despega

Entre julio de 2025 y julio de 2026, Chubut registró 398 empresas empleadoras menos, una caída del 5,4%, superior al promedio nacional del 3,1%, según información oficial.

Desde noviembre de 2023, la reducción acumulada alcanza las 751 empresas empleadoras, equivalentes al 9,7%.

La industria presenta una caída del 13,5% en el registro de empleadores; el comercio, del 6,9%; la construcción, del 5,5%; y el resto de las actividades, del 3,2%.

Fuentes: Agencia NA – Secretaría de Trabajo