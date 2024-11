Avanza el plan de lucha patagónico en defensa de la Universidad Pública

Todo el país asiste a las movilizaciones regionales en defensa de la Universidad Pública y el salario de sus trabajadores y trabajadoras. El plan de lucha fue impulsado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales y aprobado en el Congreso Extraordinario de CONADU Histórica. Ya se concretaron las iniciativas de Patagonia Norte, Patagonia Sur, Cuyo, Catamarca, y Litoral.

En el día de ayer -martes 12- Comodoro Rivadavia fue la cabecera de la marcha regional Universitaria que nucleó a docentes, estudiantes, no docentes e investigadores de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Estuvieron presentes nuestras asociaciones de base locales ADU, ADUF y ADIUNPA. La movilización se realizó con el acompañamiento de la comunidad chubutense y de gremios de la provincia.

Hoy en Tucumán habrá una concentración a las 11.30 en la sede de APUNT para marchar hacia al rectorado. Desde las 14 habrá un abrazo simbólico y jornada de visibilización. Estará presente nuestra secretaria general, Francisca Staiti.

El cronograma continuará el jueves 14 a las 17 horas en Posadas con la marcha regional del NEA que nucleará a las universidades nacionales de Misiones, Nordeste y Chaco Austral. Al finalizar, habrá un festival artístico.

Finalmente, el viernes 15 será el turno del conurbano región noroeste. Se realizará cese de actividades para participar de una caravana hacia la Universidad Nacional de San Martín, feria con clases públicas y festival en defensa de la universidad pública. Esta jornada nucleará a la once universidades públicas de la región: Luján, San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Del Oeste, Tecnológica seccional Haedo, Sarmiento, Scalabrini Ortíz, Moreno, José C. Paz y La Matanza.