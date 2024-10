Una cantante denunció que P. Diddy y Kanye West la atacaron sexualmente y nadie la ayudó

La acusación de Niykee Heaton se viralizó en medio del escándalo judicial que envuelve al rapero por sus “fiestas blancas”.

Niykee Heaton es una joven cantante que se animó a denunciar hace unos meses una situación de abuso que habría vivido en el estudio de grabación que tiene el rapero Sean Diddy Combs.

La denuncia se volvió viral mientras crecen las acusaciones contra el rapero que enfrenta entre 15 años de cárcel a cadena perpetua.

La situación que denunció Heaton habría ocurrido en el estudio de grabación que tiene P. Diddy cuando ella ingresó y el rapero estaba junto a Kanye West. Ambos estaban alcoholizados y habrían comenzado a abusar de ella.

“Yo decía que pararan, pero me sacaron la camisa a la fuerza. Los dos se acercaron y esta es la parte que ya no era más graciosa, miré a mi alrededor donde había un ejecutivo a quien conocía bien. Estaba a tres pies de donde estaba yo, casi un metro. Podía alcanzarlo”, reveló la cantante.

“Lo miré, le dije con la mirada que esto que pasaba no era cool, que se parara, como un hombre de 50 años, a hacer algo. Esta es la parte que no olvidaré en toda mi vida. No es solo el hecho de haber sido atacada sexualmente, sino mientras estos dos adultos trataban de sacarme la ropa, miré a esta persona pidiendo por ayuda literalmente y miró para otro lado”, recordó.

Pero no era el único testigo, también se encontraba un ingeniero de sonido, que tampoco la ayudó: “Tomó su teléfono y empezó a mensajearse con alguien”.

Heaton logró forcejear con los músicos y pudo escaparse, pero el trauma la acompaña todos los días y quiere que se haga justicia por lo ocurrido.

P. Diddy está preso y enfrenta varios cargos tanto de violencia, como de abuso o chantaje ya que grababa los actos sexuales que ocurrían en sus denominadas “fiestas blancas” y luego extorsionaba a los protagonistas.