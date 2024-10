La Cooperativa de Trelew apelará la intervención dispuesta por el juez Sastre

El presidente de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, Federico Ruffa, adelantó que va a apelar la intervención dispuesta por el juez federal Hugo Sastre a solicitud del Gobierno provincial y cuestionó la racionalidad de la medida.

«La supuesta falta de aprobación de dos balances por la asamblea de delegados es bastante irracional, porque la Cooperativa de Trelew en un momento llegó a tener entre cinco y seis balances sin hacer. Hoy, lo único que falta es la aprobación formal por el cuerpo de delegados de dos balances y eso era lo que íbamos a hacer en las elecciones que fueron detenidas por una orden judicial», criticó.

En diálogo con AzM Radio, Ruffa fue consultado sobre si apelarán la medida y respondió afirmativamente, aunque reconoció que no será sencillo: «Cuestionaremos lo que tengamos que cuestionar, pero es difícil dar vuelta una decisión así«.

«Hay cooperativas de la provincia que han tenido diez, quince balances sin hacer ni aprobar. Nuestros dos balances, aunque aún no han sido aprobados formalmente, están auditados por el auditor externo que la Cooperativa tiene que tener obligatoriamente y por el síndico de la cooperativa. No hay razones técnicas para que después no pasen por el cuerpo de delegados como ha sucedido regularmente», insistió.