Estafa piramidal millonaria: más de cien vecinos de Esquel perdieron sus ahorros

Más de cien vecinos de Esquel habrían sido estafados con una supuesta plataforma de inversiones que prometía ganancias tentadoras en breves períodos de tiempo. Se conocen estafas con esta metodología en distintos puntos del país. El equipo de ciber delito se organizó para agilizar la toma de las denuncias.

Comenzaron a recibirse las primeras denuncias de afectados en la Fiscalía. Por ello, se organizó al equipo en cuatro bloques conformados por funcionarios y empleados para la toma de las denuncias y dos colaboradores para realizar el respaldo de la información que contengan los celulares desde los que operaron las víctimas.

Se diseñó un formulario de denuncia simplificado para facilitar la toma de denuncias, el que se hizo llegar a través del grupo de WhatsApp que reúne a víctimas de esta modalidad de estafa. Los afectados que quieran hacer la denuncia penal, deben acercarse a la Fiscalía -en lo posible con el formulario completo-, el equipo que los atienda relevará aspectos específicos que puedan faltar y realizarán el respaldo de la información contenida en el celular mediante el software “Espejo Chubut”.

Riccono solicitó a los damnificados que no borren información del teléfono, que no salgan de grupos vinculados con el caso ni bloqueen ningún contacto. Asimismo, informó que las capturas de pantalla carecen de rigor probatorio, por lo que no son útiles. Es fundamental acceder a las comunicaciones que tuvieron con los estafadores y obtenerlas mediante el software diseñado para realizar ese procedimiento.

Peak Capital Team es el nombre de la plataforma. Con esa misma denominación hay denuncias de estafas en Santa Fe, en provincia de Bs As, San Juan, Córdoba y otros lugares. Hay miles de víctimas.

Modus operandi

De acuerdo a lo que indican las primeras denuncias, las víctimas se interesaron luego de participar de una reunión de promoción de la plataforma o bien por recomendación de conocidos que hablaban de una plataforma que generaba buenas ganancias en un lapso breve. Peak Capital Team prometía ganar más que con un plazo fijo o que con cualquier otro tipo de inversión.

A través de un líder de la zona se indicaba que era segura y así, los que en un comienzo tuvieron reparos, se animaron a entrar.

El líder organizaba eventos en Esquel, explicaba la capacitación que había recibido y los beneficios que traía invertir allí. Algunos interesados comenzaron a operar y obtuvieron ganancias.

Para operar en Peak Capital Team, había que descargar la billetera, Lemon Cash, ingresar el dinero y convertirlo en cripto moneda. Luego se autenticaba el usuario y se lo incorporaba a un grupo de Whatsapp con sus datos de teléfono y mail.

Una usuaria de nombre Cindy era la administradora principal. Cindy mandaba una imagen que contenía horario de ingreso y cierre de la operación, si se compraba o se vendía, en qué moneda se trabajaba y la ganancia que se iba a tener de 5.4% a 5.6% mensual. La plataforma operaba de domingo a jueves.

La estrategia consistía en estimular que cada vez se invirtiera más y se sumara a más personas. Para ello se prometía que, si invertían más, se obtenía una bonificación del 4%. Si llevaba invitados la plataforma “pagaba” 5 dólares al anfitrión y al invitado. Al operar el invitado, de su ganancia prometía a quién lo llevó una ganancia del 15%. Y en cascada, si el invitado llevaba a otra persona, el primero obtenía un 10% de su ganancia y el segundo un 5%.

En determinado momento la plataforma comenzó a “operar con dificultad”. Supuestamente estaba en auditoría y recién se podrían realizar retiros luego del 18 de octubre. Eso nunca sucedió. El 18 la plataforma había sido cerrada y la gente no pudo recuperar su dinero. Las estafas suman cifras millonarias.

Fuente: Ministerio Público Fiscal.