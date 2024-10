El Gobernador de La Pampa llamó al sector privado a invertir en energía

Sergio Ziliotto convocó a los empresarios a “ser socios del desarrollo”

“Este hecho es inédito, es la primera vez que convocamos a generar energía junto al sector privado”, planteó el gobernador. El llamado es para la construcción y puesta en marcha de un parque solar fotovoltaico de 15MW y su posterior operación. Dieciséis empresas, en forma presencial y remota, escucharon detalles del proyecto, en el que están interesadas en participar.

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó este lunes el acto de llamado a licitación para la construcción de la segunda etapa del Parque Solar Fotovoltaico en el Polo de Abastecimiento Energético y Productivo de General Pico. Participaron representantes de 16 empresas interesadas en invertir en La Pampa. «Planteamos que nuestra provincia es un destino de inversiones y que hay un Estado que da todas las facilidades para que el sector privado haga lo que le corresponde hacer: invertir, arriesgar y ser socios de este desarrollo», aseguró el gobernador.

La convocatoria a la licitación tiene por objeto la construcción, conexión y puesta en marcha de un parque solar fotovoltaico de 15MW, su operación, mantenimiento y venta de energía a la APE. Se trata de la segunda etapa del proyecto, ya que la primera, para generar 10 MW, a través de Pampetrol, está en la Legislatura a la espera de que los diputados y diputadas la aprueben.

Además de Ziliotto, participaron de la actividad la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso; el secretario de Energía y Minería, Matías Toso; la presidenta de Pampetrol, María de los Ángeles Roveda; el director Ejecutivo de la Agencia ICOMEX, Sebastián Lastiri; la ministra de la Producción, Fernanda González; diputados y diputadas, empresarios y empresarias, entre otras autoridades.

Ziliotto: «La Pampa, destino de inversiones»

El gobernador Sergio Ziliotto hizo especial hincapié en la participación de empresas privadas en el proyecto. «Es un camino que pretendemos caminar juntos, no es casualidad que hoy aquí tengamos 16 empresas del sector privado, algunas de forma presencial y otras de forma remota, que están interesadas. Planteamos que nuestra provincia es un destino de inversiones y que hay un Estado que da todas las facilidades para que el sector privado haga lo que le corresponde hacer: invertir, arriesgar y ser socios de este desarrollo», aseguró.

Explicó que el llamado a licitación es «es un eslabón más de un proyecto que marca una política de Estado, que comenzamos en el 2020 con una Ley de la Cámara de Diputados. No es una situación más, donde siempre tiene principal preponderancia el sector público. Es posible un camino compartido, que es necesario y que el desarrollo de la provincia de La Pampa pasa por la articulación, por la alianza, por la conjunción del trabajo entre lo público y lo privado».

Ziliotto remarcó los objetivos de su gestión en materia de energía: «Estamos ante una política de Estado que es tener soberanía energética. Más allá de esa palabra, tiene que ver con un camino que hemos trazado hace mucho tiempo, que es cómo le ponemos valor agregado a la materia prima que producimos, cómo generamos mayor industria, cómo logramos que los recursos queden en la provincia de La Pampa, cómo generamos más trabajo para cada pampeano y cada pampeano. En ese esquema estamos planteando la necesidad de trabajar en conjunto».

Agregó que «cuando hablamos de industria, el principal insumo es la energía; entonces tenemos que lograr esa soberanía energética para ser dueños de la energía que consumimos, y que ésta sea uno de los principales motivos por los cuales las inversiones vienen a la provincia de La Pampa. Aquí no solo va a estar en Banco de La Pampa poniendo financiamiento, no sólo va a estar el FogaPam poniendo garantías públicas, no sólo va estar la Ley de Incentivos Fiscales beneficiando al que invierte, al que cumple y al que genera trabajo; sino también el precio de la energía será una variable que hará más apetecible la inversión en la provincia de La Pampa».

«Es un enorme desafío y creemos que estamos brindando una enorme posibilidad que va a marcar un rumbo. Este hecho es inédito, es la primera vez que convocamos a generar energía junto al sector privado. Lo venimos haciendo desde lo público con Pampetrol en Victorica. Esta es la segunda etapa de este sueño de generar 50 megas en la ciudad de General Pico, no solo para ser parte de un desarrollo estratégico que tiene que ver con ampliar el Parque Industrial, sino también para dar respuesta a todo el Norte de la provincia. El desafío es entre todas y todos y creo que una vez más estamos en condiciones de lograrlo juntos», completó.

Alonso: «pensando en el desarrollo»

La intendenta, Fernanda Alonso destacó la decisión del gobernador Ziliotto de instalar el parque solar en la ciudad y a la vez ampliar el Parque Industrial. «Me parece atinada la decisión política del gobernador de que General Pico cuente, no solo con la ampliación del Parque Industrial, sino también que ese Parque cuente con un polo energético, el cual a su vez tenga un Parque Fotovoltaico», afirmó.

Mencionó también que la licitación «tenga la posibilidad de ser público-privado». «Aunque parezca un juego de palabras es lo que realmente estamos buscando: una alianza, en el buen sentido de la palabra, donde todos pongamos algo pensando en el desarrollo de nuestra localidad y del Norte de la provincia», aseguró.

Dijo que el proyecto es un «desafío importante» con el tema del ambiente. «Buscamos energías limpias necesarias para seguir creciendo y desarrollándonos como localidad. Estamos involucrados y comprometidos en el cuidado del ambiente, hemos desarrollado nuestro plan y en ese sentido hemos propuesto metas que necesitamos trabajar de manera conjunta, de manera sinérgica entre lo público y lo privado, y entendemos que por ese camino vamos», explicó.

Detalles del proyecto

Matías Toso y María Roveda explicaron los detalles técnicos que tiene la obra en cuanto a la generación de energía y la distribución va a ser dentro del sistema eléctrico provincial.

A su turno, Sebastián Lastiri, se refirió a los plazos y cronograma de la convocatoria, pliegos y fechas para presentar propuestas.

El nuevo parque contará con una potencia de 15 MW y representa la primera etapa de los 50 MW que la Provincia proyecta instalar en el Polo.

La convocatoria se realiza a través de la Licitación N1/2024 de Pampetrol y prevé una inversión público-privada.

La energía generada será comercializada en el MLEE, que se puso en funcionamiento con el Parque Solar Fotovoltaico de Victorica. Es decir, que la energía sería adquirida por la APE en el marco de un contrato de abastecimiento celebrado entre la Distribuidora local y Pampetrol, reteniendo en la económica pampeana los fondos que de otra manera se tendrían que haber destinado al Mercado Eléctrico Mayorista.

El parque generará 36.545.86 MWh, que representa la energía necesaria para abastecer a 9.000 hogares pampeanos.

Frente a un contexto nacional que alienta la retirada del Estado de sectores claves y estratégicos como lo es el energético, La Pampa, a través de esta Licitación, ratifica un modelo de Estado que planifica y brinda previsibilidad y seguridad. Además, la provincia apuesta por la generación de energía a partir de fuentes renovables como una alternativa de brindar estabilidad del sistema y mejoras en la calidad de abastecimiento.