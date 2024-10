Ana Clara Romero duramente cuestionada por su voto contra el financiamiento universitario

El delegado zonal de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), sede Puerto Madryn, Gastón Morales, manifestó su descontento tras el reciente resultado en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo logró mantener el veto del Gobierno Nacional hacia Ley de Financiamiento Universitario.

En particular, Morales arremetió contra la diputada nacional de Juntos por el Cambio, Ana Clara Romero, quien votó a favor de sostener el veto, a pesar de ser egresada del sistema universitario público.

“Es un acto de egoísmo y desconocimiento del sistema universitario”

Morales no ahorró críticas hacia Romero, destacando la contradicción que implica votar en contra de una ley que afecta directamente a la institución de la cual se graduó y que está ubicada en su propia ciudad de origen, Comodoro Rivadavia. “El rectorado es de Comodoro Rivadavia, la Universidad Nacional de la Patagonia está ahí, y las empresas de la provincia se han beneficiado enormemente gracias a los profesionales que formó nuestra institución”, subrayó el delegado. Asimismo, expresó que el sistema educativo público argentino es un pilar fundamental del desarrollo del país y señaló la ingratitud de quienes, habiendo recibido educación gratuita, ahora desfinancian a las futuras generaciones.

“No hay argumentos sólidos para sostener el veto”

En su descargo, Morales también desestimó los argumentos esgrimidos por el partido Propuesta Republicana (PRO), quienes indicaron que la ley vetada no especificaba de dónde se obtendrían las partidas presupuestarias, contraviniendo así la Ley de Administración Financiera. “Es falaz y malintencionado. La ley establece claramente la fuente de financiamiento y el problema no es ese, sino que estamos trabajando con un presupuesto reconducido desde 2023, lo que implica que el Ejecutivo debe reasignar las partidas, no el Congreso”, explicó Morales.

Riesgo de cierre de universidades

El delegado advirtió que, si el proyecto de Presupuesto 2025 presentado por el Ejecutivo Nacional no contempla un aumento en las partidas para las universidades, muchas instituciones educativas estarían en riesgo de cerrar. “Las universidades están en riesgo de cierre, no hay mucha vuelta acá. No es una lucha que podamos dar solo los que formamos parte del sistema universitario. Esta pelea la van a tener que dar las generaciones futuras”, afirmó con preocupación.

Morales expresó una fuerte crítica hacia algunos los legisladores nacionales, a quienes acusó de no estar a la altura de las circunstancias. “Parece que pesa más la obediencia partidaria que las necesidades de la sociedad y el mandato popular. Votaron en contra de las universidades a pesar de que muchos de ellos se han formado en estas mismas casas de estudio”, señaló.

Para el delegado, la crisis de representación es evidente y se manifiesta en decisiones que priorizan los intereses partidarios por encima de los derechos y necesidades de la población. Según Morales, esta postura refleja un distanciamiento de los legisladores con la realidad y las demandas de sus votantes.

“Espero que el pueblo tenga memoria”

Morales cerró sus declaraciones con un llamado a la reflexión y a la memoria colectiva. “Espero que el pueblo recuerde estas decisiones a la hora de votar. Han votado en contra de la columna vertebral de nuestro país. La educación superior pública es reconocida a nivel mundial, y decisiones como estas ponen en riesgo su continuidad y calidad”, concluyó.