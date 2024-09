Neuquén invierte $1.000 millones para desarrollo ganadero y forrajero

El gobernador Rolando Figueroa presentó líneas de financiamiento para ambos sectores. Destacó que “vamos a seguir poniendo lo que sea necesario” para fortalecer la producción y resolver “otro tipo de necesidades que tiene el productor”. “El Estado debe estar mucho más presente”, expresó.

“Tenemos que generar la mayor cantidad de valor agregado en la provincia”, aseguró hoy en Zapala el gobernador Rolando Figueroa, al encabezar el acto de presentación de dos líneas de financiamiento por 1.000 millones de pesos para fortalecer a los sectores ganadero y forrajero.

Se trata de una línea para la ganadería -que incluye ovinos, caprinos y bovinos- y la restante para la producción forrajera. El objetivo es mejorar la eficiencia y rentabilidad de estos sectores, enfocándose en la sostenibilidad y regeneración de los suelos. Cada línea cuenta con un cupo de 500 millones de pesos.

Destacó la necesidad de volcar fondos para “poner en valor” toda la cadena productiva y agregó: “El valor agregado tiene que quedar acá. Ahí es donde también nos comprometemos a invertir”. “Tenemos que invertir para poder hilar, tenemos que invertir para poder comercializar”, agregó.

Informó que a través de este nuevo programa de financiamiento se invertirán 1.000 millones de pesos y también detalló otros planes en marcha para fortalecer a la producción. Garantizó que “vamos a seguir poniendo lo que sea necesario” porque el objetivo es “organizarse para poder crecer”.

“El Estado debe estar mucho más presente”, expresó Figueroa y remarcó que no sólo se trata de “la cuestión productiva”, sino también “de otro tipo de necesidades que tiene el productor”. “Tenemos que ver qué necesitan en sus hogares también para poder vivir mejor”, sostuvo y agregó: “Sé que el producir tiene una labor y un sacrificio especial”.

“Para que la provincia crezca las alternativas son modernizarnos, generar energías alternativas y lugares para poder producir inteligencia artificial y procesamiento de datos, pero lo fundamental es acentuar la producción, sacarle mayor valor agregado, generar mayor cantidad de productores vinculados al turismo, proyectar el turismo de otra manera e invertir en infraestructura”, indicó.

“Nuestra producción debajo de la tierra la tenemos que sacar y monetizar”, dijo el gobernador y explicó que el objetivo es monetizar la producción, transformarla en recursos y volcarla hacia otras actividades. “Para poder sacar ese gas y ese petróleo necesitamos que se invierta, que el país funcione y que nosotros podamos monetizar esto”, señaló.

Manifestó que cuando se inició su gestión “lo primero que teníamos que hacer era ordenar el Estado”. Explicó que se tomaron una serie de medidas de austeridad como eliminar las jubilaciones de privilegio, reducir la planta política y “sacar ñoquis”. “Este año vamos a terminar ahorrando de estos gastos extraordinarios que existían 851 millones de dólares”, remarcó.

“En las zonas rurales les daban las camionetas alquiladas a todas las comisiones de fomento. Muchas veces no servían para lo que se necesitaba. Eran de empresas amigas o veo a algunos ex funcionarios hoy andando paradójicamente en esas camionetas. Eso también eliminamos”, aseveró.

Informó que entre todas las áreas que desde el 10 de diciembre dependen de la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza se alquilaban 89 camionetas durante la gestión anterior y ahora son nueve.