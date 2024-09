Mondino defendió el acuerdo con Reino Unido por vuelos a Malvinas

“Tenemos la convicción de que las Islas son y serán argentinas; queremos poder tener una relación más fluida”, sostuvo la Canciller. También destacó la posición del presidente Javier Milei en la ONU.

La canciller argentina Diana Mondino se refirió hoy al acuerdo que suscribió esta semana con su par de Reino Unido, David Lammy, para la reanudación del vuelo que se hacía entre las Islas Malvinas y Córdoba hasta 2018 y que el gobierno de Alberto Fernández había suspendido. “Entre nuestro territorio continental y las Islas queremos tener la mejor comunicación posible”, planteó.

“Tenemos la convicción de que las Malvinas son y serán argentinas. Si son argentinas, queremos poder tener una relación más fluida”, agregó la funcionaria en declaraciones a Radio Mitre. “Es una cuestión humana, la soberanía está resguarda. Esto lo iniciamos con un gobierno anterior, conservador, ahora lo seguimos con uno laborista”, amplió.

De acuerdo se informó, el acuerdo entre ambas naciones relanza el viaje semanal que parte de San Pablo (Brasil) a las Islas, con una escala mensual en la provincia argentina de Córdoba, utilizado en su mayoría por familiares de los soldados caídos en la guerra que se libró entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

Tras el anuncio, Kirsty Hayes, embajadora británica en Argentina, destacó el rol de los isleños durante la visita de los familiares y anticipó que se retomará el proceso de identificación. “La gran mayoría de los caídos ya habían sido identificados en proyectos anteriores, pero obviamente para los familiares de los pocos que quedan todavía es un área muy dolorosa. Tuvimos negociaciones sobre este proyecto el año pasado, en febrero, cuando el ex canciller decidió abandonar el pacto que estableció esta área de trabajo. Así que es con mucha alegría que estamos empezando este tema”, afirmó en diálogo con radio Rivadavia.

Y agregó: “Nuestra posición no ha cambiado, la de Argentina tampoco. Seguirá siendo un tema muy sensible y difícil entre nosotros, pero tenemos muchos intereses en común y este anuncio muestra que a pesar de nuestras diferencias podemos hacer causas positivas que son beneficiosas para ambos lados y sobre todo para los más afectados por el conflicto”.

El discurso de Milei en la ONU, Maduro y su futuro

En otro pasaje del reportaje, Mondino explicó el impacto del discurso del presidente Javier Milei en la asamblea general de las Naciones Unidas. “Ambas agendas (la denominada 2030 y 2045) son de aplicación voluntaria, total o parcialmente, y nosotros dijimos que total o parcialmente vamos a adherir a algunas cosas”, señaló.

“Si estamos preocupados porque no puede haber un organismo internacional que le dice a todos los países lo que tienen que hacer, no podemos estar de acuerdo con el sistema generalizado de toma de decisión. En el tema de cuidado de medio ambiente, hay mediciones muy asimétricas, lo que se hace en Europa o en china es muy diferentes”, indicó la Canciller.

A su vez, rechazó las críticas del dictador venezolano Nicolás Maduro luego de que la Justicia argentina haya resuelto pedir de manera formal su captura (y también la de Diosdado Cabello), por ser responsables de un “plan sistemático” gestado desde lo más alto del poder para llevar adelante torturas, secuestros y ejecuciones en su país.

“Cualquier cosa que diga Madura tiene el vicio de una persona que no ha respetado la voz de sus ciudadanos”, consideró Mondino.

Por último, se refirió a los rumores que indican que podría dejar el gobierno libertario en un corto plazo. “Yo estoy para servir a la Argentina, y el presidente tiene que tomar sus propias decisiones; cuando él lo considere apropiado, un minuto antes voy a presentar la renuncia sin ningún tipo de problemas. Para mí es un orgullo servir a la Argentina”.