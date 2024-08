Movilización en Comodoro para que la política gestione el tarifazo energético

Tras una masiva movilización de gremios en las calles de la ciudad convocada por Camioneros y acompañada por UOCRA y Petroleros Jerárquicos, la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) de Comodoro Rivadavia se comprometió a no realizar cortes por mora a los usuarios más afectados por la quita de subsidios.

Los manifestantes se concentraron frente a las puertas de la Cooperativa y luego se desplazaron hacia el Municipio. Irónicamente, el objetivo era transmitirle a Othar Macharashvili que tanto los sindicatos como la SPCL habían coincidido en que debía ser la política quien se pusiera al frente del reclamo, pero no fueron recibidos ni siquiera por el vice. Tuvieron que conformarse con una reunión con el secretario de Gobierno, que les explicó que el intendente estaba de viaje.

Minutos después del encuentro en la Cooperativa, Jorge Taboada, secretario general de Camioneros, analizó: «Vinieron facturas superiores a 400, 500, 800 mil pesos. En un barrio le llegó más de un millón de pesos a la gente, porque se calefaccionan con electricidad. Camuzzi no hace obras, no atiende, cuando vas a reclamar te atiende una máquina. La gente no puede pagar esa factura, ni tampoco morirse de frío».

«El compromiso de la Cooperativa es que no haya cortes en esas facturas que vinieron con tarifas altas. Nosotros decimos que la factura tiene que venir clara: cuánto es el consumo del vecino y cuánto corresponde a los gastos de la Cooperativa. En Comodoro viene todo junto», reclamó.

El dirigente aseguró que «la solución es política, pero ¿dónde están los políticos? Nosotros somos referentes sociales, ¿dónde está la política? Ellos son quienes tienen que resolver esto«.

Ezequiel Suazo, gerente de la SCPL, salió a dar la cara ante los manifestantes. «Este proceso de suba de tarifas de energía viene atado a una política del Gobierno nacional, que empieza a recortar subsidios y trasladar los costos al usuario. Esas políticas no están pensadas para la zona patagónica, lamentablemente. Hay muchos usuarios que se tienen que calefaccionar con electricidad y este invierno fue de los más crudos de los últimos tiempos«, dijo.

Coincidió con los sindicatos en que «todos los actores políticos de la zona tienen que sentarse en una mesa, nosotros estamos dispuestos a colaborar. En función de ver este impacto, nos hemos comprometido acá con Jorge (Taboada) a suspender los cortes por falta de pago de aquella boletas que hayan venido con este gran incremento«.

Tras la obtención del compromiso de parte de la SCPL, la movilización se dirigió a la Municipalidad. A la salida, Taboada explicó ante los manifestantes: «Nos recibió Sergio Bohe en caracter de secretario de Gobierno. Le transmitimos lo hablado en la Cooperativa, le dijimos que todo el sector político tiene que ponerse al frente de este reclamo, no podemos hacernos los distraídos«.

«Lo que nos transmitió el Gabinete, en la figura de Bohe, es que a corto plazo el intendente no está. Anda por Neuquén, en un encuentro de energía. Entonces le van a transmitir que en el corto plazo convoque a una reunión de todos los sectores. Vamos a esperar la convocatoria, confiemos en su realización«, pidió.