La ONU determinó que las elecciones de Venezuela no cumplieron con “integridad y transparencia”

Tras el informe, el gobierno de Nicolás Maduro apuntó contra las Naciones Unidas.

El Panel de Expertos de Naciones Unidas determinó que las elecciones en Venezuela no cumplieron con las medidas de «integridad y transparencia» requeridas.

El informe, que se suponía que era para las autoridades electorales y el secretario general de la ONU, António Guterres, fue difundido en las últimas horas y despertó el rechazo del gobierno de Nicolás Maduro.

“El Consejo Nacional Electoral (CNE) no publicó, y aún no ha publicado, ningún resultado para respaldar sus anuncios orales”, advirtió el Panel de Expertos.

Los enviados de la ONU estuvieron en Venezuela antes y después de los comicios presidenciales del 28 de julio, que consagraron ganador a Maduro, según datos de la justicia local, que no hizo públicas las actas del escrutinio.

“El proceso de gestión de resultados por parte del CNE no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles. Tampoco siguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales, y todos los plazos establecidos fueron incumplidos”, subrayó el informe.

El gobierno de Maduro apuntó a la ONU

En tanto, el Gobierno de Venezuela manifestó su rechazo «en los términos más enérgicos» a las recientes declaraciones del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, sobre asuntos internos del país.

Caracas cuestionó en un comunicado las opiniones de Turk relativas a las iniciativas legislativas del Parlamento venezolano sobre la regulación de organizaciones no gubernamentales y un proyecto de ley de erradicación del «fascismo».

Sostuvo que el Alto Comisionado «se quita la máscara y asume el papel para el cual fue colocado en dicho puesto» del Sistema de Naciones Unidas «por parte de los poderes imperiales, asumiéndose como acusador contra el Gobierno Bolivariano y blanqueador de las hordas violentas que atentaron contra la paz y tranquilidad de los venezolanos».

«El Alto Comisionado, deliberadamente omite la condena de estos eventos, de los cuales tiene suficiente y detallada información, violando su mandato y optando por rendirse ante quienes impulsan un golpe de Estado», señaló el Gobierno venezolano en referencia a la presunta omisión de Turk sobre hechos de violencia ocurridos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en las que resultó reelecto Nicolás Maduro.

Caracas aclaró que la «gran mayoría de los países del mundo» ha desarrollado leyes para la regulación de las actividades de las ONG, así como en contra de «los males del fascismo y el nazismo».