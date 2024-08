Empresarios pyme patagónicos pidieron a Francos ayuda para pagar tarifas

El jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Guillermo Francos, participó hoy del Encuentro Federal Pyme que organizó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) con empresarios de todo el país. El presidente de CAME, Alfredo González, se refirió a la sanción de la Ley Bases y la consecuente aprobación del RIGI. “Con el equipo jurídico y tributario estamos colaborando con otras entidades en la reglamentación del capítulo laboral”, dijo y agregó: “El paquete fiscal, la moratoria y el blanqueo representan una gran ayuda para las pymes”.

Por su parte, Francos señaló que “esta es la gran oportunidad para un despegue económico de la Argentina. Estamos avanzando en una Ley que facilite inversiones. Desde el Gobierno escuchamos sus propuestas y analizamos cómo avanzar para conciliar los intereses particulares de cada uno, de sus empresas y de los sectores con los intereses de la Nación”.

Además, el titular de CAME resaltó la reglamentación del artículo laboral de la Ley Bases. “Es importante que en Argentina se puedan generar puestos de trabajo sin que sea un castigo sufrir las consecuencias de los juicios laborales”, expresó González y añadió: “No planteamos no pagar una indemnización, sino pagar lo que corresponde, sin intereses judiciales excesivos, y sin quitar los derechos adquiridos de los trabajadores”.

A su vez, el jefe de ministros manifestó: “Somos muy optimistas con cómo se viene desarrollando y avanzando la macroeconomía en la Argentina”, y continuó: “Tomamos medidas que van a terminar con el flagelo inflacionario, ahora tomaremos otras que apuntalen el crecimiento”.

Luego, representantes de distintas regiones del país le plantearon a Francos las dificultades que enfrentan. Desde la Patagonia, pidieron un marco legal vinculado al hidrógeno verde; que se realice un control del ganado patagónico; la sanción de una ley ovina y prolana; la homologación por parte del Gobierno nacional de la emergencia agropecuaria y ganadera y una propuesta que ayude a las pymes de la región a resolver el pago de las altas tarifas.

Representantes de Cuyo pidieron que dentro del RIGI se contemple un régimen especial para pymes y mayor conectividad para Vaca Muerta a través del sistema ferroviario. La conectividad también fue un pedido del Norte Grande, además de un mayor control de la frontera, la reducción de los precios del combustible y costos energéticos y una mayor obra pública.

Finalmente, el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento de la Nación, Marcos Ayerra, declaró que desde el Gobierno “buscamos quitar el pie de encima a los privados para que hagan lo que tengan que hacer”.

Participaron del encuentro el secretario general de CAME, Ricardo Diab; el secretario de Hacienda, Blas Taladrid; los vicepresidentes Alberto Kahale, Fabián Castillo y Claudia Fernández; y el comité de presidencia de la entidad.

Un día antes del encuentro se habían reunido para delinear los pedidos que le realizarían al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación el presidente de CAME, Alfredo González; el secretario general, Ricardo Diab; el secretario de Hacienda, Blas Taladrid; la vicepresidenta de la entidad y titular de la Cámara de Comercio y otras Actividades Empresarias de Ushuaia, Claudia Fernández; el ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy; la ministra de Producción del Chubut, Laura Mirantes; la ministra de Producción de La Pampa, Fernanda González; la secretaria de Desarrollo Productivo y Pyme de Tierra del Fuego, Carolina Hernández; el secretario de Producción e Industria de Neuquén, Juan Peláez; el director de Comercio de Santa Cruz, Paulo Lunzevich; el presidente de la Federación Económica del Chubut (FECH), Carlos Lorenzo; el de la Federación de Entidades Empresaria de Río Negro (FEERN), Walter Sequeira; el de la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche Zona Andina (FEEBA), Leonardo Marcasciano; la de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC), Miriam Quiroga; el de la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas (FEEN), Fernando Zurita; la de la Cámara de Comercio, Industrial y Producción de La Pampa, Graciela Bejar; y el secretario de la Cámara de Comercio y Afines de General Pico, Roberto Gutiérrez.