Carlos Alcaraz se despidió del US Open: quedó eliminado en Segunda Ronda

El tenista español Carlos Alcaraz, quien era uno de los candidatos al título del US Open, cayó sorpresivamente por 6-1, 7-5 y 6-4 ante el neerlandés Van De Zandschulp en un partido válido por la segunda ronda del certamen.

Van de Zandschulp venía de eliminar al canadiense Denis Shapovalov y ahora se en enfrentará ante el británico Jack Draper (25°), quien derrotó al argentino Facundo Díaz Acosta.

Adiós para Alcaraz

Una sorpresa causó la eliminación de Carlos Alcaraz en al Segunda Ronda del US Open, en lo que fue su duelo disputado ante neerlandés Van De Zandschulp, despidiéndose así una de las grandes figuras del tenis mundial, del ultimo Grand Slam del año.

Alcaraz venía de ganar Roland Garros y Wimbledon, pero fue eliminado y, tras la derrota, señaló: “Ahora mismo siento que he dado pasos hacia atrás a nivel mental y no entiendo por qué”.

«Venía de hacer un verano espectacular en Roland Garros y Wimbledon y salí de esos torneos diciendo que mentalmente había dado un paso al frente. Me había dado cuenta de que para ganar grandes cosas, para ganar títulos de Grand Slam, había que estar duro de cabeza”, añadió.

El tenista español que también obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, expresó: «Y vengo a esta gira y he dado pasos hacia atrás, como que mentalmente no estoy bien, no estoy fuerte. Ante los problemas no sé controlarme y no sé cómo gestionarlo».